El dólar oficial bajó por segunda rueda consecutiva: a cuánto cerró antes del feriado cambiario

El dólar oficial volvió a bajar este miércoles por segunda rueda consecutiva. La divisa se alejó aún más del techo de la banda, en una jornada financiera dominada por la expectativa de la licitación de deuda del Tesoro. Qué pasó con el riesgo país.

El dólar minorista en el Banco Nación cayó 10 pesos y cerró a $1.475, mientras que el mayorista culminó a $1.452, dos pesos más baratos que este martes.

Por otra parte, los dólares financieros también acompañaron la caída: el MEP terminó a $1.480 y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.494. Según informó Ámbito Financiero, el dólar blue cayó a $1.440 para la venta.

De esta manera, el tipo de cambio mayorista quedó a 3,1% del techo de la banda de flotación, que hoy se encuentra a $1.498,50.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informaron que no hubo intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) que registró operaciones por USD 532 millones. Las reservas internacionales aumentaron en un día USD 213 millones y quedaron USD 41.013 millones.

Para este jueves habrá un respiro en el MLC, ya que este jueves 6 de noviembre habrá feriado bancario, por lo que no habrá operaciones financieras.

Los mercados operaron mixtos y el riesgo país bajó más de 30 puntos

Este miércoles los bonos soberanos subieron a diferencia de las acciones, que operaron mixtas por segundo día consecutivo.

El S&P Merval cayó 1,1% en pesos y 0,1% en dólares, lo que marca una pausa en el rally tras la victoria de Javier Milei en las elecciones.

Con respecto a las acciones, las caídas estuvieron encabezadas por Central Puerto (-4,5%), seguida de Edenor (-3,5%) y Cresud (-3,5%). En contraposición, los que más subieron fueron Sociedad Comercial del Plata (5%), Loma Negra (4,8%) y Transener (1,7%).

Asimismo, los bonos soberanos registraron incrementos de hasta 3% y esto provocó una nueva reducción del riesgo país elaborado por el JP Morgan: cayó 34 unidades y quedó en los 621 puntos básicos.

La atención del mercado estuvo puesta en la licitación de deuda en pesos del Tesoro de la Nación, en donde enfrentaba vencimientos por $7,7 billones en manos de privados.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,50 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,38 billones”, anunciaron desde el Ministerio de Economía.

Según precisó Infobae, el Gobierno evitó inyectar más pesos al mercados y logró un roll-over de 111,17% sobre los compromisos que vencían.

Además, el BCRA redujo al 22% la tasa aplicada en la operatoria de simultáneos de BYMA con el fin de bajar el costo de endeudamiento para empresas y familias.