El efecto postelección: se desploman las tasas para Pymes y se destraba el Presupuesto 2026 

Tras el resultado de las elecciones 2025, se produjo un «gran alivio» en los mercados que se tradujo en una «abrupta» baja de las tasas de interés, lo que benefició directamente el financiamiento de las Pymes. Las tasas de descuento de cheques cayeron de niveles del 70% al 40% en los últimos días. En el ámbito bursátil, la tasa de caución (que son préstamos en el mercado financiero) se desplomó desde más del 70% a un 20%.

El periodista especializado en Economía, Pablo Wende, detalló en su columna en Río Negro Radio que la baja se explicó por una mayor inyección de pesos en la economía por parte del Gobierno y a una reducción de los encajes bancarios. Esto generó que «empiece a haber más pesos» y bajaran los costos de financiamiento.

Wende debatió la sostenibilidad de esta baja. Proyectó que con una inflación de fin de año estimada entre 27% y 30%, es «lógico» que las tasas de corto plazo estén más cerca de esos niveles que del 70% anterior, el cual consideró «anómalo» por la incertidumbre electoral.

El objetivo de la «remonetización» y su significado

El especialista señaló que, para evitar una «presión sobre el dólar», el Banco Nación marcó la cancha subiendo su tasa de plazo fijo al 35%, obligando al resto de los bancos a acompañar.

Esta baja de tasas y el aumento de la demanda de pesos es lo que el gobierno denomina «remonetizar la economía». Según Wende, este es el «primer pasito» para «sacar a la economía de la recesión» o «estancamiento prolongado», fomentando el consumo y la inversión.

El cambio político y el presupuesto 2026

En el plano político, Wende calificó como un «dato muy relevante» la aprobación del dictamen del presupuesto 2026. Señaló que esto marca «la primera muestra de cómo han cambiado los vientos políticos» desde la elección del 26 de octubre. Explicó que antes de los comicios, la oposición bloqueaba la iniciativa, pero ahora «no lo hicieron» y permitieron que el gobierno consiguiera la mayoría.

Wende destacó lo «anómalo» de la situación anterior, recordando que «los últimos dos años no hubo ley de presupuesto» y el país se manejó con la pauta de 2023. Informó que para alcanzar el dictamen de mayoría esta vez «se necesitó el doble voto de Venegas Lynch» como titular de la comisión de presupuesto.

El periodista aclaró que el tratamiento de la ley se realizará después del 10 de diciembre, con la nueva conformación de la cámara, ya que el oficialismo planea convocar a sesiones extraordinarias. Wende concluyó que este avance es «la primera señal concreta de cómo los votos de la elección del 26 de octubre se traducen en un peso legislativo completamente diferente».

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio