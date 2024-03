El Gobierno de Milei decidió elevar el tono con el Fondo Monetario

La crítica velada que dejó trascender el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación al «peso del ajuste» no cayó bien puertas adentro del gobierno, que decidió elevar la voz y contestar en público las apreciaciones vertidas por el organismo.

Mientras la Argentina negocia un nuevo acuerdo con el FMI y el debate público transita en torno a la nueva versión de la Ley Omnibus y la fórmula de actualización previsional, el vocero presidencial contradijo esta mañana al organismo y calificó de «inexactas» las declaraciones de uno de sus funcionarios.

El director del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés se encuentra de visita en Argentina para participar como conferencista en el International Economic Forum of the Americas (IEFA) que se realiza en el exclusivo Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Fue en ese marco que el funcionario tuvo palabras de elogio para con el rumbo que ha escogido el presidente Javier Milei, y destacó los rápidos resultados obtenidos en apenas tres meses. «Las nuevas autoridades están implementando de manera decisiva un plan ambicioso de estabilización para restaurar la estabilidad macroeconómica. El plan está focalizado en un ancla fiscal muy fuerte que elimina el financiamiento del Banco Central, a la vez que lo combina con políticas para bajar la inflación, aumentar las reservas y reorganizar las distorsiones», señaló Valdés en su exposición.

«Creemos que es importante sostener los esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables para asegurarnos que la carga más importante del ajuste no caiga sobre las familias trabajadoras». Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del FMI.

«El progreso ha sido impresionante: hay superávit fiscal, en enero y febrero por primera vez en más de una década, las reservas están en reconstrucción, la inflación está cayendo más rápido de lo que anticipábamos y la brecha cambiaria sigue mejorando», valoró el representante del Fondo.

Sin embargo, Valdés se ocupó también de matizar los rápidos logros de la gestión Milei con una advertencia, y fue esto lo que no cayó del todo bien puertas adentro de la Casa Rosada. «La herencia fue pesada y el camino a la estabilización nunca es fácil, requiere políticas fuertes en general. En este sentido, es muy importante mejorar la calidad del ajuste fiscal. Calidad, no cantidad«, señaló Valdés en un primer tramo de su crítica.

A continuación lanzó la frase que desató la respuesta oficial: «Creemos que es importante sostener los esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables para asegurarnos que la carga más importante del ajuste no caiga sobre las familias trabajadoras«, aseguró.

«Eso es inexacto. Vamos a repetirlo una vez mas: los sectores más cuidados y más protegidos son efectivamente los más pobres, más allá de la difamación que hubo respecto a nuestro supuesto descuido, olvido o maltrato con los más vulnerables». Manuel Adorni, vocero presidencial

En la conferencia de prensa habitual de todas las mañanas, le consultaron a Manuel Adorni si luego de las expresiones del director del Hemisferio Occidental del FMI el gobierno hacía algún tipo de autocrítica por el tenor del ajuste. La respuesta del vocero presidencial fue categórica: «Eso es inexacto» respondió. «Lo he aclarado en un sinfín de oportunidades» agregó visiblemente molesto.

«Vamos a repetirlo una vez mas: los sectores más cuidados y más protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables. En 100 días de gobierno donde más se han dado incrementos, es en los sectores más vulnerables», aseguró Adorni.

«Especialmente con los más chicos. Hablamos del ajuste en las AUH, las tarjetas alimentar, las ayudas escolares, en los propios comedores, más allá de la difamación que hubo respecto a nuestro supuesto descuido, olvido o maltrato con los más vulnerables«, expresó el vocero.

"Es inexacto"



La respuesta de Manuel Adorni al ser consultado sobre los dichos del director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, respecto de que "Argentina debe evitar que el ajuste caiga sobre los más pobres". pic.twitter.com/Tk5aFaZHjv — Corta 🏆 (@somoscorta) March 26, 2024

Con un marcado énfasis Adorni reafirmó: «Lo explicamos también infinidad de veces, entendemos que son el futuro de la Argentina, los más chicos, no solo que se puedan alimentar y tener una vida digna, sino que puedan dentro de esa vida digna poder educarse».

El tono de la respuesta llamó la atención por el momento en que se encuentra la negociación del gobierno argentino con el organismo. El presidente Milei y el ministro de economía Luis Caputo, negocian con el Fondo un nuevo acuerdo en el que esperan lograr un desembolso de al menos u$s 15.000 millones más, lo que permitiría abrir el cepo cambiario antes de finalizado el primer semestre del año.