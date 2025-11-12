El Gobierno fija la salida del cepo para 2026 y Luis Caputo anticipa cambios en Ganancias 

El Gobierno nacional ratificó que el objetivo es eliminar todas las restricciones cambiarias, también denominado como «cepo», durante el 2026. Así lo confirmó el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, en la apertura del Argentina Fintech Forum quien señaló que la medida busca fomentar la entrada de nuevas inversiones.

En su columna en RÍO NEGRO Radio, el periodista especializado Pablo Wende estimó que la salida podría concretarse en el segundo trimestre de ese año, coincidiendo con el ingreso de divisas de la cosecha gruesa.

Pese al objetivo de apertura, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó una flotación inmediata del tipo de cambio, a pesar de la presión de analistas de Wall Street. Según el funcionario, la economía aún es «frágil». Caputo advirtió que liberar el dólar sin control actualmente podría generar una fuerte suba e incertidumbre.

Actualmente, el gobierno enfrenta un desafío con el ajuste de la banda cambiaria (o crawl), fijado en un 1% mensual, mientras la inflación minorista supera el 2%. Esto provoca un atraso real del tipo de cambio. Según los análisis, se mencionó la posibilidad de acelerar ese ajuste al 1.5% mensual, aunque “no de manera oficial”. El objetivo del Gobierno es mantener el dólar controlado para usarlo como ancla antiinflacionaria.

Durante el análisis de Wende, también se criticó el impuesto al cheque, lo calificó de «ridículo» y «absurdo», por sus 25 años de vigencia cuando fue creado por 90 días. Además, se consideró «atrasada» la idea de un impuesto al efectivo, como planteó el exviceministro de Economía de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, dado el avance de los medios de pago electrónicos y billeteras virtuales.

Reforma tributaria: cambios en Ganancias

En el marco de la próxima reforma tributaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló en un evento organizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro. Anticipó un aumento «sustancial» en las deducciones del impuesto a las ganancias. El plan incluiría permitir la deducción de montos significativos por seguros de vida o retiro y las cuotas de créditos hipotecarios, buscando incentivar el ahorro y la inversión.

«Estamos pensando en bajar las cargas patronales por un fondo de cese y eliminar la litigiosidad que les es tan costosa. Hoy se puede deducir $50.000 del impuesto a las Ganancias para hacer seguros de capitalización y seguros de retiro, vamos a aumentar eso a muchos múltiplos», aseguró Caputo en el evento.

Baja del Riesgo País y financiamiento a largo plazo

Este escenario se da en un contexto económico que se describe como favorable. Se destacó un «enfriamiento» de la economía gracias a la baja del Riesgo País, que perforó los 600 puntos, y al aumento de la confianza.

Se esperan fuertes ingresos de divisas del campo (por buenos precios y volumen) y de la energía, con una balanza favorable proyectada en USD 10 mil millones. Como hito de esta confianza, se mencionó que Pampa Energía consiguió financiamiento a 12 años de plazo, un récord que, según los analistas, demuestra el interés inversor.

