Inflación de octubre 2025: el dato del Indec llega con expectativas y anticipan que podría superar el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encargará de revelar este miércoles las cifras que marcarán la evolución de los precios y las consultoras ya anticiparon que el número podría superar el 2%, luego de haber regresado a ese umbral el mes pasado.

Después de haber registrado una fuerte desaceleración en mayo respecto a los meses de abril y marzo, el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente y el mes pasado, septiembre, alcanzó el 2,1%. Las consultoras prevén que esta cifra pudo haberse mantenido durante octubre, pero eso se sabrá recién este miércoles por la tarde.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, señaló que la inflación de octubre habría estado en 2,2% y espera que la inflación interanual cierre este año en 29,6%.

Esta tendencia de repunte podría poner en entredicho las proyecciones gubernamentales de una desaceleración más temprana de la inflación.

IPC de octubre: a qué hora se publicará la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de la provincia de Río Negro la cual suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

La inflación de septiembre para Nación, Neuquén y Río Negro

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en septiembre una variación de 2,1%. Mayor a la cifra de agosto que fue del 1,9%.

Según el informe, la inflación acumuló en el año una variación de 22,0%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,8%.

En la provincia de Neuquén se mantuvo en 2,8%, el mismo valor registrado en agosto. La variación acumulada hasta el noveno mes ascendió al 28,2%, mientras que la interanual —comparada con septiembre de 2024— se ubicó en 41,0%.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 1,32%. Esto mostró una baja en comparación con agosto y la variación interanual cerró en 21,16%.

El rubro con más aumento en septiembre fue transporte y servicios, con un índice de 7,31% y una variación interanual de 44,62%.