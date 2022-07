El Gobierno hará anuncios para frenar la corrida y la oposición rechaza un acuerdo

El Gobierno anunciará un desdoblamiento cambiario para que los turistas extranjeros que llegan al país liquiden sus dólares en los bancos y no alimenten el mercado paralelo.



El país está en el peor momento de la corrida cambiaria que comenzó el 8 de junio pasado. Desde entonces, el precio del dólar en el mercado informal y en la Bolsa se disparó 52% (unos $109 ).

Batakis tiene previsto “hacer anuncios hacia el final de esta semana o la semana que viene”, dijo la portavoz presidencial. Como se advierte, no dio precisiones ni de tiempos ni sobre el carácter de las medidas, además de la del desdoblamiento.



Ante el rumor de que desde el kirchnerismo se buscaría un acuerdo político para revertir el mal humor general, la oposición salió a rechazarlo de plano. “Que presenten un plan, dejen de emitir y bajen el gasto”, dijo anoche la jefa del PRO, Patricia Bullrich, al sitio Infobae.



El líder de la UCR, Gerardo Morales, aclaró que “ya se definió que el diálogo solo se dará en el Congreso”.

El gobierno de Alberto Fernández registró ayer una tercera corrida contra el peso. Fue la más virulenta y también la más grave porque el Banco Central no tiene dólares para salir a contener y porque se impone la desconfianza pública en la gestión del Frente de Todos.



El Gobierno no quiere acelerar más la devaluación del peso porque, entiende, eso se trasladaría automáticamente a la inflación. E intenta, como lo hizo ayer la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, ningunear el impacto del “blue” en las expectativas.



“Tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real”, dijo Cerruti.

En paralelo, el seguimiento de 900 precios que hace a diario la secretaría de Comercio indican que en la primera quincena del mes los alimentos y bebidas se encarecieron 8% en promedio.



En este contexto se hizo ayer la reunión de Gabinete en Casa Rosada. Todos esperaban escuchar a Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía. El panorama que plasmó la funcionaria dejó a todos con rostros adustos.



Por la tarde, el Indec publicó el informe de Intercambio Comercial con tres datos alarmantes: volvió el déficit comercial en junio, tras 18 meses, y se exportó menos que hace un año; y el superávit comercial del primer semestre se redujo 54% anual.



Al finalizar la reunión de Gabinete, el ministro de Turismo, Matías Lammens dijo que Argentina necesita de los dólares que traen los turistas, por lo que él viene trabajando con Batakis para suprimirles a los extranjeros la brecha cambiaria al momento de liquidar sus dólares, para que estos ingresen al Banco Central.



El Gobierno está trabajando en un portafolio de alternativas, comentó Lammens, para que los turistas liquiden esos dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Batakis: se vienen meses complejos

La ministra de Economía, Silvina Batakis, encaró a sus pares en la reunión de Gabinete y sintetizó la crítica situación: “Se vienen meses muy complejos”. Juan Manzur, jefe de Gabinete, y los ministros, se miraron entre sí.

Batakis asumió en medio de una espiralización de la crisis por la corrida contra el peso y por el salto inflacionario. No tiene mucho margen de maniobra para calmar el frente social. Por el contrario, está obligada a ajustar el gasto para cumplir con el FMI.

La ministra no puede no cumplirle al Fondo. Si no lo hace, el organismo deja automáticamente de desembolsar los Derechos Especiales de Giro con los que se está refinanciando la deuda del país y el acuerdo se cae. Y eso pondría el frente financiero patas arriba y desfinanciaría el déficit fiscal. Allí ya no estarían en juego solo las variables económicas sino la gobernabilidad del presidente Alberto Fernández.

Un funcionario que estuvo sentado en la mesa junto a Batakis comentó al salir de la reunión: “Nos dijo que se vienen dos meses muy duros, muy complejos, pero que no nos va a dejar de ayudar para cumplir con las prioridades”.

En idioma no oficial, lo que dijo Batakis es que los ministerios tendrán los recursos sólo para cumplir con lo comprometido entre este mes y septiembre, porque, en pocas palabras, no hay plata en caja para financiar nada.

Fernández le hizo un pedido específico a Batakis: “Ajustá por donde haya que hacerlo, pero no toques la obra pública y los planes de vivienda”. El Presidente quiere salvaguardar esa parte de su gestión para convertirlo en un símbolo de su paso por el Poder.

La ministra se reunió ayer en el Palacio de Hacienda con funcionarios, intendentes y legisladores bonaerenses, quienes expresaron su respaldo a las primeras medidas. La funcionaria hizo preguntas para intentar recoger algo sobre el clima social principalmente en el Gran Buenos Aires, donde están los principales bolsones de pobreza del país y donde la crisis inflacionaria pega con dureza.