Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el lunes 4 al viernes 8 de mayo por la asadora Camila Chamorro

Lista de compras:

-1 kg. Harina de maiz

-8 Cebollas blancas

-1 lts. de Leche

-600 grs. de Queso

-10 Huevos

-3 Zanahorias

-250 grs. de Crema de leche

-100 grs. de Parmesano o algún queso duro

-100 grs. de Mayonesa

-2 Limones (jugo)

-70 grs. de Anchoas

-1 Diente de ajo

-50 ml. de Salsa inglesa

-40 grs. de Alcaparras

-Hojas verdes (lechuga y rúcula)

-500 grs. de Pechuga

-4 Tostadas cortadas en cubos

-100 grs. de Piñones

-1 Pascualina de hojaldre

-2 Latas de atún

-2 Cebolla de verdeo

-1 Morrón rojo o verde

-Sal, pimienta y tomillo

-500 grs. de Mandioca

-200 grs. de Harina

-6 Chorizos caseros sin piel

-1 kg. de Calabaza (andaí), pelada y sin semillas, cortada en cubos

-2 grs. de Hojas de laurel

-500 grs. de Puré de tomate

-100 ml. de Vino tinto

Lunes | Ensalada Caesar Sureña | Para 4 personas

INGREDIENTES:

Aderezo Caesar:

-250 grs. Crema de leche

-100 grs. de Parmesano o algún queso duro

-100 grs. de Mayonesa

-2 Limones (jugo)

-70 grs. de Anchoas

-1 Diente de ajo

-50 ml. de Salsa inglesa

-40 grs. de Alcaparras

Ingredientes para la ensalada:

-Mix de hojas verdes (lechuga y rúcula)

-500 grs. de Pechuga.

-4 Rodajas de tostadas cortadas en cubos

-100 grs. de Láminas de parmesano

-100 grs. de Piñones.

PREPARACIÓN:

1.En la licuadora, licuar los ingredientes del aderezo agregando por último la crema, para que no se corte. Reservar.

2.Cortar el pollo en cubos pequeños y cocinar, reservar.

3.Lavar, secar y cortar las hojas verdes. En un bowl grande mezclar las hojas verdes con el aderezo y por último agregar las láminas de queso, los piñones y los cubos de pan tostado. Servir.

Martes | Tarta de atún y verduras | Para 4 personas

INGREDIENTES:

-1 Pascualina de hojaldre

-2 Latas de atún

-2 Cebollas blancas

-1 Zanahoria rallada

-2 Cebolla de verdeo

-1 Morrón rojo o verde

-3 Huevos duros

-C/n sal, pimienta y tomillo



PREPARACIÓN:

1.Cortar en tiras el morrón y la cebolla, sofreír. Una vez que estén dorados, agregar la zanahoria rallada, las latas de atún y la cebolla de verdeo. Cocinar todo junto por 10 minutos, retirar del fuego y dejar enfriar.

2.Una vez que esté frío, agregar el queso y rellenar la pascualina; cocinar en horno a 200° por 20 minutos. Pueden pintarla con la mezcla de una yema de huevo y un poquito de azúcar y mostaza.

Miércoles | Bombitas de mandioca | Para 2 personas

INGREDIENTES:

Para las bombitas:

-500 grs. de Mandioca

-200 grs. de Harina

-2 Yemas

-Sal a gusto

-Pimienta a gusto

-Aceite para freír c/n

Para el relleno:

-100 grs. de Chorizo casero sin piel.

-150 grs. de Queso de campo.

-Orégano, cilantro y sal.

PREPARACIÓN:

1.Para el relleno, sacar la piel de los chorizos y cocinarlos, una vez que estén listos, en un bowl rallar el queso de campo, mezclarlos con el chorizo y las hierbas.

2.Para la masa, pelar y hervir la mandioca hasta que esté blanda. Una vez que ya esté lista, dejar enfriar y retirar el centro (nervadura).

3.Hacer una corona con la mandioca ya cocida hecha puré, en el centro colocar las yemas, la harina, la sal y la pimienta. Mezclar hasta obtener una masa homogénea, tomar una porción de la masa con las manos, aplanar, colocar el relleno.

4.Cubrir con la otra parte de la masa, cerrar bien los bordes dándoles forma de croquetas. Pasarlos por huevo y pan rallado. Freírlos en aceite bien caliente hasta que estén dorados.

Jueves | Kivevé con salsa bolognesa | Para 2 personas

INGREDIENTES:

Para el kivevé:

-1 kg. de Calabaza (andaí), pelada y sin semillas, cortada en cubos

-30 ml. de Aceite

-120 grs. de Cebolla

-250 ml. de Leche

-30 grs. de Sal gruesa

-15 grs. de Azúcar

-250 grs. de Harina de maíz

-200 grs. de Queso fresco o queso de campo

Para la salsa bolognesa:

-Sal, pimienta, pimentón

-600 grs. de Carne molida

-100 grs. de Zanahoria

-120 grs. de Cebolla

-150 grs. de Morrón rojo

-2 hojas de Laurel

-500 grs. de Puré de tomate

-100 ml. de Vino tinto

PREPARACIÓN:

Para el kiveve:

1.Poner a cocinar la calabaza, con tres tazas de agua, en una cacerola tapada. Una vez cocida, hacer un puré con la calabaza caliente y el líquido de cocción.

2.En otra cacerola, dorar en el aceite la cebolla cortada en juliana. Incorporar la leche, el puré de calabaza, el azúcar, la sal y finalmente, en forma de lluvia, la harina de maíz.

3.Cocinar durante 10 minutos sin dejar de revolver para que no se formen grumos. Agregar el queso cortado en cubos, y mezclar rápidamente. Retirar inmediatamente del fuego. Servir en caliente.



Para la salsa bolognesa:

1.En una olla con aceite a fuego medio, agregamos la cebolla junto con los morrones y dejamos dorar. Cuando el sofrito empiece a tomar color, condimentamos con sal, pimienta, pimentón, orégano y laurel. En este momento agregamos la zanahoria rallada y la carne molida, seguimos removiendo constantemente hasta que se cocine.

2.Cuando la carne ya esté cocida agregamos un chorro de vino tinto y el puré de tomate. Dejamos reducir la salsa. Recordar cocinar la salsa bolognesa a fuego lento, de esta forma todo se cocinará poco a poco, desprendiendo los sabores.

3.Servir en plato hondo, con perejil y queso rallado como decoración.

Viernes | Sopa paraguaya | Para 10 porciones

INGREDIENTES

-750 grs. de Harina de maíz

-225 grs. de Cebolla

-200 grs. de Grasa de cerdo

-6 Huevos

-400 grs. de Queso cáscara colorada

-300 ml. de Leche

PREPARACIÓN:

1.En una sartén aceitada dorar las cebollas cortadas en juliana. Cuando estén listas reservar.

2.Batir la grasa de cerdo, agregando uno a uno los huevos. A continuación, agregar el queso rallado o en cubitos, la cebolla y, poco a poco, en forma de lluvia, ir alternando la harina de maíz con la leche.

3.Mezclar todo y colocar en una fuente grande, engrasada. Cocinar en horno a unos 200° por aproximadamente una hora.