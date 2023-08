El impacto de la devaluación en las economías regionales

La devaluación del 22% que se produjo la semana pasada, luego de las elecciones PASO, en las que se impuso el libertario Javier Milei y el oficialismo quedó relegado al tercer lugar como fuerza, la incertidumbre económica y política del país, y la inflación, generan impactos dispares en las economías más fuertes de Río Negro y Neuquén.

El petróleo, la fruticultura y el turismo tienen distintas relaciones con el dólar y con el corrimiento cambiario que deja un escenario particular en cada una de las actividades aunque el denominador común de todas es la incertidumbre.

Se revalorizan las exportaciones de petróleo

Los ingresos de la provincia de Neuquén dependen en casi el 80% de la producción hidrocarburífera, una parte son las regalías, otra los impuestos sobre Ingresos Brutos y una tercera, la coparticipación de impuestos federarles que queda afuera de la lógica extractivista de Vaca Muerta.

La corrección del 22,4% en el precio del dólar oficial revaloriza las exportaciones de petróleo que llegaron a un pico récord en el primer semestre. Claro que así como Vaca Muerta representa la mayor parte del empleo privado, después del comercio que se nutre del poder de consumo de los salarios, el empleo público tiene una dinámica cuyos salarios se actualizan mes a mes por el índice de precios al consumidor. Es decir, ingresa más pesos al Estado en concepto de exportaciones en dólares pero los egresos también crecen en función de la inflación que, en los primeros 7 meses acumuló una suba del 64,7%.

Las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta son récord y se incrementaron un 73% en un año. (Foto: Matías Subat)

«El año pasado terminamos alrededor del 20% de la producción que se exportaba y este año se ha incrementado. En junio llegó al 29% de la producción total exportada tanto por el Puerto Rosales como también a Chile a partir de la rehabilitación del oleoducto trasandino», describió el ministro de Energía, Alejando Monteiro.

En forma diaria, en promedio, se bombean unos 40 mil barriles por el ducto al Pacifico que abastece las dos refinerías del Enap en Chile.

La venta de crudo al exterior se cotiza en dólares. Nación cobra una retención del 8% y, luego, las empresas tributan las regalías a la provincia. En junio los precios estaban el Brent entre 73 y 74 dólares el barril y ahora están en 85 dólares.

La expectativa es que, como el oleoducto a Chile comenzó hace unos tres meses, esa producción se vendía a través del puerto bahiense por lo que habrá un aumento por la capacidad ociosa que quedó.

La provincia y las operadoras tienen el objetivo de llegar a una cifra alta de producción y exportación unos 400 mil barriles, pero se admite que hay demoras en las autorizaciones para la importación de insumos, y si bien no ha implicado que se pare un equipo de producción, genera problemas de eficiencia.

El martes 15 de este mes fue el primero en el que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner transportó 11 millones de metros cúbicos por día, su capacidad total, demora atribuible a la falta de demanda por el invierno cálido.

El gobernador electo, Rolando Figueroa, confió que «nadie se va a retirar de Neuquén por lo que genera Neuquén» aunque admitió que lo que fallan son las condiciones macroeconómicas no atribuibles al gobierno subnacional. Describió que los inversores pretenden retirar sus dividendos y no lo pueden hacer, deben trabajar con varios tipos de cambio y fluctuaciones en las decisiones nacionales, trastocan las decisiones que deben tomar los directorios de las empresas multinacionales.

«Hay una sola empresa que se quiere retirar, hay muy buenas, muy buenas, ganancias en la provincia de Neuquén, la rentabilidad que se logra de cada uno de los pozos llama la atención en todo el mundo, la eficiencia que ha logrado YPF es ejemplar en el mundo y la ganancia se debe a Neuquén», describió.

Se pronunció a favor de cambiar paradigmas porque Neuquén tiene gas para abastecer unos 170 millones de años y como va a ser la transición va a ser usado 50 años más.

Complicaciones para comprar insumos en la fruticultura

La devaluación y la consecuente suba del dólar tras las elecciones nacionales tuvo un fuerte impacto en la fruticultura. Marcelo Loyarte, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) señaló que hay dificultades para obtener insumos y mucha incertidumbre en los costos.

“Tenemos un panorama incierto donde hay que esperar un poco a ver cómo terminan posicionadas las distintas variables. En principio, lo que se puede observar son dificultades para que los proveedores entreguen insumos”, señaló.

El referente indicó que en muchos rubros no hay precios, con lo cual es muy difícil comprar lo necesario para poder seguir con la actividad, “no está muy claro qué va a terminar pasando con los costos”.

“No solo de los costos en dólares, sino hasta los costos en pesos. Los proveedores en general, ante la incertidumbre, lo que hacen es frenar las ventas y esperar para ver que aclare un poco el panorama y ver dónde están parados”, profundizó.

Loyarte explicó que el aumento de la tasa de interés “lo que hace es aumentar el costo del crédito, aumentar las operatorias de financiamiento que tiene la economía. Así que hay que esperar algunos días más para terminar de saber cuál es el impacto de este nuevo escenario”, remarcó.

El director de CAFI sostuvo que esta situación complica el abastecimiento de plaguicidas, fertilizantes, combustible, esos son los insumos críticos a esta altura del año.

“Aquellos que han hecho compras anticipadas han podido resolver el problema pero quienes no pudieron hacerlo hoy se encuentran con la dificultad de no tener precio y en algún caso no tener asegurada la provisión del insumo”, señaló.

Indicó que resulta difícil saber cuánto tiempo va a durar esta incertidumbre y se tendrá que monitorear durante estos días cómo continúan esas variables. Sin embargo, remarcó que hay que seguir operando, ya que no se puede especular con la manzana y la pera en el frío demasiado tiempo.

“Hay que irla vendiendo en función de, primero, atender la demanda y los compromisos que existen con los clientes, y segundo, tampoco se puede dejar mucho tiempo la fruta para que no se genere un shock y tener que estar vendiendo todo a último momento”, expresó.

El turismo, una industria de servicios con pros y contras

El turismo es una industria de servicios y por eso su relación con la devaluación tiene particularidades. La cara “positiva” es mostrarse más competitivos en precios para el público extranjero, aunque ese segmento no supera el 25% del total de los visitantes que llegan a Bariloche, la ciudad de la región que capta mayor flujo desde el exterior.

Sebastián Dinardo, director de la Escuela de Economía, Administración y Turismo de la Universidad Nacional de Río Negro, parte de la premisa que es “un poco apresurado tener cualquier tipo de definición a una semana de la devaluación” que efectivizó el Gobierno nacional el lunes, tras la derrota en las PASO.

El turismo extranjero se ve tentado para viajar a Bariloche por la conveniencia cambiaria. Foto: Archivo

“En términos generales para el turismo receptivo cuando hay devaluación lo primero que se piensa es que con 100 dólares alcanza para más, mientras la inflación no acompañe de manera rápida”, afirmó Dinardo.

La señal de alarma está en los precios. “Es importante que como destino seamos maduros y no nos dolaricemos”, advirtió el especialista que recordó que Bariloche es un destino que “frente a las crisis se posiciona bien en una primera etapa”.

El análisis general es que el turismo extranjero ve con buenos ojos el destino porque el dinero le rinde más, eso se evidencia desde el verano con la exposición de público chileno y este invierno con los visitantes de Brasil y Uruguay. Pero también se tiene en cuenta que los argentinos que antes viajaban al exterior, eligen destinos nacionales.

Dinardo consideró que la llegada de extranjeros significa “distribución de ingresos, tiene un efecto multiplicador en toda la cadena”.

“Con el turismo brindamos un servicio, no es el efecto que tiene el dólar en otro tipo de productos donde pega fuerte en el costo. El servicio es mucha mano de obra y eso no se traduce rápidamente en el costo”, señaló.

Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, indicó que con la devaluación “se reacciona trasladando al precio ya sea en proveedores, prestación de servicios, combustibles, todo se actualiza en un 25/35%, pero el salario no tiene una reacción inmediata”.

En el turismo no ocurre como en otro tipo de industria que tras la incertidumbre de precios, guardan productos y frenan la oferta, como ocurrió la semana pasada con las concesionarias o corralones. Para los prestadores de servicios “no hay posibilidad de stockear nuestro bien, no es un mecanismo para preservarlo frente al movimiento económico. Cuesta definir el costo de la prestación de un servicio para más adelante”.

Una señal de alarma que encuentra Lago es la “ralentización de las reservas para el verano” en el público nacional que aguarda saber qué pasará en términos económicos y políticos en el país, espera una definición de la quinta edición del PreViaje (que anunció el ministro Sergio Massa que repetirá, pero hasta ahora no se fijó fecha).

“La gente demora la decisión de compra y consumo. En el mercado extranjero, sin embargo, sigue estable la demanda y se presume que aumente para el verano”, destacó el empresario hotelero quien indicó que además de la devaluación el contexto electoral influye y siempre cuando es un año de recambio de Gobierno hay una ralentización de la demanda turística, pero “nunca tan marcadamente como ahora”.

Ante la incertidumbre, algunos prestadores de servicios, sobre todo la hotelería, demora en fijar las tarifas para el verano e incluso algunos optan por aplicarlas a precio dólar para minimizar el impacto.