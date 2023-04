El impacto económico detrás de la llegada del Mundial Sub 20 a la Argentina

Ecuación perfecta. Ventaja deportivo y beneficio económico, lo que deja el Mundial Sub 20 en Argentina.

La onda expansiva del titulo que la Selección Argentina obtuvo en Qatar luego de 36 años, no se detiene. El centro del universo del fútbol es ocupado hoy por Lionel Messi, y todo aquello que se relacione con el combinado nacional es noticia global.

Así lo interpretó el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, que volvió a hacer gala de sus reflejos de gestión y logró lo impensado.

Las dificultades políticas y económicas de Indonesia, la sede original del torneo juvenil, junto a la negativa del país musulmán de recibir a la delegación de Israel, posibilitaron la postulación de Argentina como sede. El escenario es el ideal, los flamantes campeones del mundo recibiendo en su propia tierra una cita mundialista.

La clasificación argentina tuvo más de política que de logro deportivo: tras haber sido eliminada del Mundial Sub 20 en el torneo sudamericano, Argentina podrá disputar el certamen como anfitriona.

No obstante, la noticia guarda en sí misma un trasfondo económico. La llegada del Mundial Sub 20 a estas pampas no solo implica una ventaja deportiva. Además, significará para la Argentina el incremento del ingreso de divisas por conceptos como la organización a cargo de FIFA, el turismo receptivo, y la vidriera global en términos de marketing y derechos comerciales.

No fue casualidad. El propio ministro de economía Sergio Massa asumió en primera persona el anuncio oficial de la llegada del Mundial Sub 20 a la Argentina. Estuvo acompañado por el ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens, y por el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

«Esto no solo representa la oportunidad de tener a las selecciones más importantes del mundo disputando la copa en nuestro país, sino también porque desde el punto de vista económico y de Marca País, representa el poder mostrarle la belleza de la Argentina al mundo«, expresó Massa en su cuenta oficial de twitter.

«No tengo ninguna duda de que nuestro país será un excelente anfitrión por su enorme capacidad de organización y que podremos aprovechar para que los miles de turistas que nos visiten, generen divisas, trabajo y dinamismo en nuestra economía«, agregó el ministro de economía.

No tengo ninguna duda de que nuestro país será un excelente anfitrión por su enorme capacidad de organización y que podremos aprovechar para que los miles de turistas que nos visiten, generen divisas, trabajo y dinamismo en nuestra economía.#CreoEnArgentina pic.twitter.com/yKKVlWzbQ4 — Sergio Massa (@SergioMassa) April 17, 2023

La ecuación cierra perfecto: los festejos por el titulo mundial en Qatar continúan, Argentina disputa un torneo para el cuál no había clasificado, y el país recibe miles de turistas de todo el mundo y el padrinazgo de la FIFA para la llegada de inversiones acordes a la cita.

Según los datos oficiales que dio a conocer ayer el Ministerio de Economía de la Nación, el impacto económico positivo para la Argentina será de al menos u$s 600 millones. En el cálculo se contemplan los gastos de la FIFA para la preparación del evento, el movimiento turístico y económico regional y local, y el incremento del turismo receptivo permanente por la cita mundialista juvenil.

Desde economía estiman además que la organización del Mundial Sub 20 en Argentina significará a futuro un aumento de al menos un 5% anual en el turismo receptivo desde 2023, lo cual representa más de 360 mil nuevos turistas al año y un aumento del ingreso anual de divisas cercano a u$s 300 millones.

El Mundial Sub 20 tendrá lugar entre el 20 de mayo y el 11 de junio, y las sedes estarán distribuidas en seis provincias argentinas. El certamen será disputado por 24 países divididos en 6 grupos y los clasificados son Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Fidji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Nigeria, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay.

Dato u$s 600 Los millones que ingresarán al país este año gracias a la organización del Mundial Sub 20.