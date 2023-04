Rolando Figueroa, entrevista exclusiva: «Se reseteó el sistema electoral de Neuquén»

Rolando Figueroa fue elegido gobernador de Neuquén el domingo por casi tres puntos, pero hoy reconoce que nunca se había «hecho ilusiones». Dice que lo subestimaron durante toda la campaña. Su centro operativo de la calle Rioja, a escasas seis cuadras de la Casa de Gobierno donde trabajará desde diciembre, todavía guarda evidencias de ese recorrido. Pegados en las paredes hay mapas de Neuquén con localidades marcadas, están los «Rolo tips» y una directiva que terminó siendo fundamental en el armado electoral con el que logró derrotar al Movimiento Popular Neuquino después de 60 años: desde mediados de noviembre, un «shock de acuerdos políticos». Es lo que logró finalmente construir con las ocho listas que lo acompañaron en la elección y que formarán parte ahora de «la evolución hacia un nuevo Neuquén».

Hasta ayer a la tarde, Figueroa había hablado con el gobernador Omar Gutiérrez, con Guillermo Pereyra y recibió por mensaje una felicitación de Marcos Koopmann. De su otrora líder Jorge Sapag no le llegó nada. «Creo que vamos a lograr una transición muy ordenada con Omar, con quien tengo un cariño muy personal. Si hay algo que le valoro, es que es un tipo serio, no es de hacer nada extraño», vaticinó sobre los ocho meses que vienen.

P: ¿Se había imaginado ganando la gobernación con el MPN y el mapita, le deja un sabor agridulce esta victoria?

R: No, hace mucho tiempo me di cuenta de que en la lista Azul ya no tenía cabida y que la cúpula del partido ya se lo había apropiado. Yo digo que se quedaron con la franquicia, entonces veía que por ese lado no era. Las vivencias que tuve como vicegobernador también me indicaban que yo no estaba cómodo con ellos ni ellos conmigo.

P: ¿Piensa que es irrecuperable el partido?

R: No estoy pensando en eso. Hoy hemos armado un espacio que es una evolución hacia el nuevo Neuquén.

P: ¿Tiene nombres para el futuro gabinete?

R: No tengo nombres, tengo perfiles. Van a ser personas muy idóneas en cada tema.

P: ¿Cuándo los anuncia?

R: Creo que voy a anunciarlo en diciembre. Que vayan a saber quiénes van a ser ministros, seguramente antes.

P: Anticipó que va a pedir sesiones extraordinarias. ¿Tiene listo el paquete de leyes?

R: Sabemos lo que vamos a hacer, hay que transformarlos en proyectos de ley. Los que empujen el lápiz seguramente van a tener chances de integrar esos ministerios.

P: ¿Qué les dice a quienes hacen suyo su triunfo?

R: Creo que el gran ganador fue el pueblo neuquino y un proyecto que tuvo la grandeza de unir a partidos que, aún teniendo identidades nacionales, priorizó separarse de cualquier tipo de grieta y enfocarse en Neuquén.

P: Pero va a llegar el momento de votar un presidente. ¿Va a tomar partido?

R: Falta muchísimo y no sabemos quiénes son los candidatos. Yo tengo un proyecto provincial. Vamos a ver cómo transitamos este camino.

P: Seguramente no porque le va a traer problemas.

R: No, eso está hablado. Además, yo creo que desde anoche (por el domingo) va a haber un crecimiento del espacio político.

P: Si digo que va a volver al MPN…

R: No. No lo tengo pensado. Me parece que los espacios políticos como este que se está construyendo van a tener años de crecimiento. Lo veo de esa manera. Nació algo nuevo, sin dudas. Reseteó el sistema electoral neuquino.

P: ¿A quién va a designar para la transición?

R: Es muy probable que sea Pepé (Juan Luis Ousset).

P: Va a ser el hombre fuerte del gobierno.

R: Sí, yo creo que Julieta (Corroza) y Pepé tienen un rol fundamental. Son 20 años trabajando juntos y gran parte de este trabajo es de ellos.

En la casa que fue base electoral de su armado político, Figueroa recibió a periodistas de Río Negro. Foto: Matías Subat.

P: ¿Cómo va a encarar el tema de la pobreza?

R: Creo que tenemos que tomar varias decisiones para ir configurando un nuevo pacto social. Muy importante es el trabajo con los planes de empleo. No existen hoy parámetros objetivos para ver a quién se le entrega la ayuda y terminan distorsionando el pacto social. Hemos hablado con los empresarios generar un clima de negocios y hacer un esquema de «win-win». Primero, una armonización tributaria con rebaja de tributos.

P: ¿Qué rebaja va a hacer?

R: Ingresos Brutos, pero hay que hacer un estudio serio. Hoy paga más la salud que las empresas petroleras. Hay una distorsión de tasas. Va a haber rebaja en actividades que queremos promocionar como el turismo. Tenemos que modificar esta matriz productiva y esto se va a complementar cuando participemos del negocio de la exportación.

P: No lo van a dejar.

R: No sé, eh. Neuquén está contribuyendo mucho, algo nos tienen que dejar de extraordinario. Hay que sentarse a trabajar con Nación estas cuestiones. Mañana empiezo a pedir audiencias.

P: ¿Lo saludó Weretilneck?

R: Si, con Alberto somos amigos, estoy muy contento. Es una referencia que uno tiene y porque la Norpatagonia dio la muestra de que saltó la grieta.

P: ¿Cuál es el consejo más importante que te dio (el consultor político) Mario Riorda?

R: Creo que fue el momento en que el MAPO y otras agrupaciones del MPN me propusieron ir por afuera. Se hizo un estudio grande y vimos que era transversal la posibilidad de convocar votos. Del otro lado, fue una jugada de ajedrez. La estrategia azul fue forzar a que existan espacios opositores grandes. La nuestra fue partir esos espacios para pulsear votos.

P: ¿Qué lectura hace del triunfo de Mariano Gaido y su proyección como eventual líder en el MPN?

R: Seguro lo va a determinar él. Trabajó por ser el artífice del triunfo de la lista Azul. En los planes era que, con la diferencia que obtuviera Koopmann en la ciudad, era inganable y ganamos la capital por siete puntos.

P: ¿Pero qué piensa de él?

R: Lo felicito porque ganó la intendencia de Neuquén. Seguramente dentro de unos días también me voy a reunir con él y con todos los intendentes electos.

La fundación de un nuevo partido y la llegada de la «primavera neuquina»

El gobernador electo trajo al presente la fundación del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el primer gobierno de Felipe Sapag, en 1963, para tratar de definir lo que se propone que sea la impronta de su paso por la manzana de Roca y Rioja. Y lo definió como la llegada de la «primavera neuquina».

«Soy una persona muy de centro y alguna veces, de centro-izquierda», se definió cuando RÍO NEGRO lo consultó sobre el futuro de las políticas ligadas a temas de género. “Yo soy progresista”, insistió.

P: ¿No va a haber cambios en las políticas de género? -insistió este diario.

R: Tenemos que trabajar para que haya políticas de género, que estén presentes, sin dudas.

P: ¿Está a favor del aborto legal?

R: Ese es un tema que ya está agotado; eso ya es ley.

En el breve tiempo que pasó en la esquina de la Casa de Gobierno, Figueroa no dejó de prestarse a los saludos y las fotos. Foto: Matías Subat.

«Cuando nació la provincia, Felipe Sapag dijo ‘nosotros no elegíamos a nuestros representes’. Decían que éramos extranjeros en nuestra propia tierra, que éramos colonia, que teníamos los mayores números de analfabetismo, de desnutrición infantil escuelas rancho», recordó.

«Si lo trasladás a hoy con el 38% de pobreza, es muy similar la sensación. Veíamos que la lista Azul tenía un modelo acabado. Lo que el MPN era un modelo de desarrollo, la lista Azul lo transformó en un sistema clientelar», definió.

«Yo creo que es un momento bisagra y que comenzó la primavera neuquina. Creo que es el momento en el cual los recursos se tienen que transformar en bienestar de la gente y en el que tenemos que rediscutir todo el esquema de flujo de fondos de la provincia», añadió.

En cuestión de meses, se verá lo que hace en el gobierno.