El impedimento de vender carne en medias reses podría encarecer el producto al mostrador

La entrada en vigencia de la prohibición que impuso el gobierno nacional para el despacho de carne vacuna en medias reses obligará a cambiar la operatoria en las plantas de faena y en algunas carnicerías, con un pronóstico de aumento de precios al consumidor.

David Sepúlveda, uno de los socios de Carnicerías del Barrio de Bariloche, dijo que “el problema va a ser más para los frigoríficos” y no tanto para los comercios minoristas.

Aseguró que el cambio va a condicionar la carga de carne en los camiones, porque tendrán menos capacidad, al no poder acopiar la carne en medias reses. “Al desarmarla, el volumen es otro. No van a poder cargar menos kilos por viaje y eso va a tener un impacto en el precio”, opinó.

También señaló que la comercialización va a cambiar porque “en la cámara de frío la media res se puede guardar más tiempo y ya despostada no es lo mismo”. En cuanto a los cortes predominantes, también habrá algunos cambios, dijo Sepúlveda. En su cadena de carnicerías, que tiene tres bocas de venta en Bariloche, suelen comprar medias reses y refuerzos de “corte parrillero”, que se integra con asado, vacío y matambre. En adelante la combinación será distinta.

Según lo dispuesto por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los cambios regirán desde el próximo martes, pero hasta ahora en Carnicerías del Barrio no tienen precisiones de su proveedor principal, el frigorífico Fridevi. “Dicen que está todo armado para esa fecha, pero todavía no nos confirmaron nada sobre cambios de precios, solo comentarios”, afirmó el comerciante.

Alejandro Mardones es responsable de Frigorífico Soria. Foto: Marcelo Martínez

Refirió que si la medida es para cuidar la salud de los trabajadores le parece “muy importante”, porque cargar en la espalda una media res de 90 ó 100 kilos “no es para cualquiera” y puede causar serios problemas físicos.

“Para echarse una media res a la espalda hay que tener la técnica, si no te rompés todo. La gente joven lo hace, pero después ese esfuerzo te pasa factura -dijo Sepúlveda-. Me parece bien la determinación, la salud no te lo devuelve nadie. Pero sobre cómo impactará en los precios, es díficil anticiparse, quiero verlo en movimiento”.

Alfredo Alvira, titular de otra carnicería en el barrio Las Victorias, dijo que la medida no los afecta porque no traen la media res entera sino que la trozan por mitades ya en el camión, antes de bajarla. “Los supermercados sí puede ser que la compren así, porque tienen cámaras más grandes”, explicó. Alvira sostuvo que “cada vez se trabaja menos con la media res completa” y por eso no entiende tanta expectativa con la decisión.

“Debe haber algo más que yo no lo alcanzo a ver -dijo el carnicero-. Tampoco me explico por qué nadie habla de otro tema que sí nos perjudica mucho como la barrera sanitaria al sur del río Colorado, que nos perjudica mucho, aunque hace más de 20 años que en la región no hay aftosa. No se entiende ni se soluciona y acá el asado se sigue pagando 50% más caro que en Buenos Aires”.

Por su parte Alejandro Mardones, responsable de Frigorífico Soria, dijo que tampoco a ellos les provocará grandes cambios la veda de comercialización de media res porque se proveen solo de “carne en caja” sumado a algo de “troceo” que compran en el mercado interno.