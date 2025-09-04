El mercado espera que la inflación sea menor a 2% en el último cuatrimestre: qué pasa con el crecimiento

El mercado espera que la inflación se ubique por debajo del 2% durante el último cuatrimestre del año, tras una variación de precios en agosto del 2,1%.

Pero el dato más preocupante es la corrección sobre la evolución de la actividad económica, dado que la proyección de crecimiento se redujo a 4,4% desde el 5,2% estimado el mes anterior.

Este recorte coincide con el deterioro de las condiciones financieras generales a partir de la volatilidad que mantiene la tasa de interés.

Estas conclusiones surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que todos los meses publica el Banco Central.

En este caso participaron 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina.

No obstante, cabe hacer la salvedad que la información fue recolectada entre el 27 y el 29 de agosto, cuando aún no se había confirmado la decisión del gobierno de intervenir en el mercado de cambios para que no se dispare la cotización del dólar.

Qué proyectó el mercado con respecto a la inflación

Respecto de la inflación, los analistas esperan un 2,1% para agosto y luego entre 1,6% y 1,8% entre septiembre y octubre. Para la inflación núcleo ven un camino similar. Esta proyección supone que el gobierno podrá mantener la situación bajo control luego de las elecciones tanto del domingo como las de finales de octubre.

Respecto de la tasa de interés, la evaluación espera que se ubique en 55% en septiembre, pero que luego comience un camino descendente para llegar a 33,75% en diciembre.

En el caso del dólar lo calculan en $ 1,362 durante el mes en curso y a $ 1.441 en diciembre. Este dato supone que el precio de la divisa se mantendría dentro de la banda actual y sin mayores cambios tras las elecciones.

La visión de este grupo contrasta con la de otros economistas como Miguel Angel Broda y Domingo Cavallo, que esperan modificaciones en el esquema cambiario para luego e octubre.

La proyección de mayor preocupación es la del nivel de actividad porque confirma el estancamiento de la economía. En el tercer trimestre habría subido apenas 0,1% respecto del segundo y para todo 2025 se recortó la estimación a 4,4%.