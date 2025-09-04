Dólar oficial y blue: las cotizaciones del jueves 4 de septiembre 2025 en el mercado cambiario

Cotización del dólar en Argentina este jueves 4 de septiembre 2025: el mercado cambiario siguen expectante ante reciente el impacto de las medidas de intervención en el mercado anunciadas por las autoridades económicas del gobierno de Javier Milei. En ese contexto, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y lo dólares financieros de hoy.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: jueves 4 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación abre su actividad este jueves 4 de septiembre 2025 manteniendo su cotización en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este jueves 4 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1335 1375 Banco Nación 1335 1375 Banco ICBC 1315 1382 Banco BBVA 1340 1380 Banco Supervielle 1342 1382 Banco Ciudad de Bs As 1330 1380 Banco Patagonia 1330 1380 Banco Santander 1350 1385 Banco Galicia Más 1335 1375 Banco Credicoop 1340 1380 Banco Macro 1335 1379 Banco Piano 1325 1390 Banco BPN 1315 1385

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 4 de septiembre 2025 el dólar inicia su actividad también estable, cotizando en $1.315 para la compra y $1.385 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: jueves 4 de septiembre 2025

El dólar blue abre su actividad este jueves 4 de septiembre 2025 en:

Para la compra: $1.330

Para la venta: $1.350

Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 4 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.368,23

Dólar CCL:

Apertura: $1.372,22

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares en efectivo puedo comprar en septiembre 2025?

Cabe recordar que desde abril pasado ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.792,58 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.