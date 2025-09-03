Un informe dice que el Tesoro interviene el dólar: la jugada para sostener la liquidez pese a la caída de reservas

El Tesoro Nacional decidió comenzar a participar en el mercado libre de cambios con el objetivo de moderar la volatilidad y garantizar liquidez, de acuerdo a un informe de la Fundación Encuentro. La medida se da en un escenario de reservas bajo presión.

Durante julio, el volumen operado alcanzó USD 45.880 millones, más del doble que en 2024. El incremento se explicó por la desregulación implementada en abril para personas humanas y por una oferta robustecida gracias a liquidaciones récord de exportaciones.

La cuenta corriente cambiaria cerró con un superávit de USD 1.374 millones, favorecida por la liquidación anticipada de exportaciones. En cambio, la cuenta financiera mostró un déficit de USD 2.434 millones, producto de la fuerte demanda de dólares por parte de personas humanas (USD 5.807 millones) y de pagos de amortizaciones de títulos soberanos.

El Tesoro adquirió USD 1.226 millones, mientras que el Banco Central se mantuvo al margen del mercado spot. Sin embargo, las reservas internacionales cayeron en USD 1.107 millones y finalizaron el mes en USD 38.866 millones, tras pagos de deuda por más de USD 4.200 millones.

El informe concluyó que julio evidenció un mercado con liquidez extraordinaria, apuntalada por exportaciones récord, aunque con reservas presionadas por la dolarización minorista, el déficit de servicios y los compromisos de deuda.

Javier Milei: «Destruir el plan económico o intentar matar», su opinión de la «estrategia» del kirchnerismo

Horas antes de encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, se conoció este miércoles una entrevista al presidente Javier Milei donde lanzó una gravísima acusación contra la oposición. «La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme«, sostuvo el mandatario. Además defendió a su hermana, luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei donde habla de la interna del partido.

Javier Milei dio una entrevista en Casa Rosada con Louis Sarkozy. Foto: Gentileza Presidencia.

Las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles pero que se realizó el viernes pasado. Consultado sobre el escenario político, Milei fue contundente: «La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’», afirmó.

En la entrevista que se concretó a instancias del embajador en Francia, Ian Sielecki, según indicó Infobae, el presidente habló de las elecciones bonaerenses de este domingo.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente», subrayó.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas