El mercado y Estados Unidos a la espera de las elecciones 2025: ¿Por qué volvió a subir el riesgo pese al respaldo de Donald Trump?

El anuncio de un auxilio financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos, el último martes, tuvieron un efecto inmediato en el mercado bajando el riesgo país de Argentina por debajo de los 1000 puntos. Sin embargo, el impacto duró apenas unos días ¿El motivo? Por ahora- señaló el periodista especializado en economía, Pablo Wende- la postura del gobierno de Donald Trump «es solo una promesa» y el verdadero respaldo se verá luego del resultado de las elecciones del 26 de octubre.

Wende sostuvo que «la fiesta duró poco» debido a dos situaciones. Por un lado, dado que «la eliminación de retenciones fue temporal y duró tres días para la liquidación de divisas». «Eso generó un impacto muy fuerte en el tipo de cambio, que lo va a seguir generando hoy y el lunes», agregó en una entrevista con RIO NEGRO RADIO.

Por otro, mencionó «el salvataje de Donald Trump y sus declaraciones». «Ayer hubo una suba del riesgo país que volvió casi a los 1000 puntos, bajaron los bonos en dólares, las acciones argentinas cayeron entre un 6 y un 7%», detalló. Este efecto, aseguró, se debe a que por ahora el anuncio de Estados Unidos «ha sido solo una declaración».

«Es bastante obvio que van a esperar el resultado electoral (…) Van a ver dónde queda para el Gobierno y qué factibilidad tiene de seguir adelante con su plan económico y sí efectivamente puede tener sentido una ayuda o no», indicó.

El gobierno de los Estados Unidos expectante de los resultados en los comicios de octubre.

El especialista remarcó que «hay distritos claves como Córdoba y Santa Fe», donde La Libertad Avanza «debería tener un buen resultado».

«El techo electoral de LLA parecería estar bastante más bajo de lo que se suponía en un principio. Me da la sensación de que va a ser dificil superar un 35% a nivel nacional (…) Todo queda supeditado al resultado electoral y después se vera hasta dónde quiere llegar Estados Unidos con su ayuda», enfatizó.

«Se cortó la hemorragia del Banco Central»: cómo impactó la ayuda de Donald Trump

«Lo que pasó esta semana es que se cortó la hemorragia del Banco Central», continuó Wende y afirmó que, de no ser por la ayuda de Estados Unidos, «hubiera sido un desastre para el país y para el Gobierno«.

«Lo que vamos a ver entre hoy y el lunes es una liquidación histórica récord de dólares en el mercado argentino. Son 5 mil millones de dólares que hay que liquidar hasta el lunes o martes», resaltó.

«Después del 26 de octubre vamos a ver seguramente mucho realineamiento político, pero también un régimen cambiario nuevo de darle más flexibilidad al tipo de cambio«, anticipó.