El Gobierno recupera reservas tras la quita temporal de retenciones: el Tesoro compró 700 millones de dólares

Después de la enorme pérdida de dólares que sufrió el Banco Central, el Gobierno empezó a recuperar reservas de divisas. Esta recomposición llegó gracias a la quita temporal de retenciones que se aplicó sobre las exportaciones de granos y carnes. El Tesoro supo aprovechar la mayor liquidación de divisas por parte del sector agroexportador y compró aproximadamente 700 millones de dólares.

La quita temporal de retenciones generó una gran ola de liquidación de divisas por parte de las cerealeras, según información brindada por el sitio Infobae durante el jueves este sector logró liquidar 1.000 millones de dólares y el Tesoro aprovechó la situación para recuperar de manera parcial las reservas que había perdido el BCRA la semana pasada.

Según los datos revelados de manera extraoficial, el Gobierno compró el jueves alrededor de 300 millones de dólares y la cifra podría multiplicarse durante esta jornada, incluso hasta el lunes, ya que se espera una liquidación mucho mayor del sector agropecuario. Para tener en cuenta como viene la racha, el martes las compras se habrían ubicado cerca de los 70 millones de dólares y el miércoles habrían rondado los 300 millones de dólares.

Cabe recordar que la aceleración de la liquidación de divisas se debe a que el sector agropecuario tiene plazo hasta el lunes para ingresar los dólares correspondientes a las declaraciones juradas presentadas. Se estima que hasta ahora se han liquidado unos 2.000 millones de dólares y restaría por ingresar alrededor de 5.000 millones más en los próximos días.

La intervención del Tesoro y el desafío del Gobierno de cara a las elecciones

La intervención del Tesoro contribuyeron al incremento de las reservas que pasaron de 39.032 millones de dólares el miércoles a 39.349 millones el jueves y se espera que los próximos días superen los 40.000 millones.

De igual manera es necesario resaltar que el Tesoro logró adquirir divisas a un valor 10% inferior al que el Banco Central vendió la semana pasada. Según la información brindada, las compras se realizaron a un tipo de cambio promedio de 1.340 pesos por dólar, significativamente más bajo que el nivel de 1.475 pesos al que se vendieron para defender el techo de la banda cambiaria.

El principal desafío del Gobierno hasta las elecciones de octubre es evitar una nueva escalada de la presión cambiaria, similar a la que siguió a los comicios en Buenos Aires. La oferta limitada de divisas y una potencial dolarización de carteras por parte de los inversores son factores que podrían generar tensión sobre el tipo de cambio..

