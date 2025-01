El regreso de Trump y Vaca Muerta: economista de importante consultora ve un factor negativo

Salida del cepo, precio del dólar, política energética y RIGI (régimen de incentivo de grandes inversiones) son algunos de los temas abordados por el economista Kevin Sijniensky, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: El ministro Caputo aclaró que la salida del cepo no es inminente. ¿Cuán importante es el desarme de los controles?

RESPUESTA: Es una de las cuentas pendientes del programa económico hasta el momento. Decidieron ir de manera cautelosa hacia el levantamiento del cepo, una estrategia distinta a la que tomó Macri en 2015. El levantamiento no va a ser de un día para el otro como todo el mundo espera, sino que va a haber medidas graduales como las que venimos viendo. Va a ser importante porque el cepo es tanto para la salida como para la entrada. Quizás hay muchas empresas esperando esta señal definitiva para hacer inversiones, más allá de lo que es el RIGI. Hay capitales que podrían financiar empresas y proyectos de infraestructura que van a esperar en la medida en que no se sepa cuál va a ser la previsibilidad para hacerse con los dividendos o dolarizar sus ganancias. Y, además, la salida del cepo sería un catalizador definitivo para que siga bajando el riesgo país y Argentina pueda salir a los mercados de nuevo.

P: ¿Crees que ese gradualismo tiene fundamentos?

R: Al Gobierno, por ahora, le vienen saliendo las cosas bastante bien. Si considera que hay que ser graduales con la salida del cepo, le daría la derecha. Soy de los que creía que se podía salir un poco más rápido, pero que el Gobierno considera varias cosas, como el riesgo de que vuelva a subir la inflación antes de las elecciones. Otra debilidad del modelo es la falta de reservas: son insuficientes para ir al esquema cambiario que ellos quieren en el futuro. El cepo les dio tiempo para ir resolviendo ciertos problemas de stocks que habían heredado del gobierno anterior. Había problemas de stock de pesos y de dólares, de importaciones que no se podían pagar, de dividendos que estaban retenidos, de deuda intercompany, etc. Creo que se está avanzando en la dirección correcta.

P: La salida del cepo implicaría unificación cambiaria. ¿A qué nivel?

R: Nosotros consideramos que el tipo de cambio real está un poco atrasado. La discusión es válida, pero algunos datos son bastante elocuentes. El tipo de cambio real multilateral ya está por debajo de noviembre o diciembre del 2023. Es verdad que el Banco Central está comprando reservas, pero en un contexto de cepo. La mayor parte de las reservas que compra vienen de la cuenta financiera, más que nada por los préstamos en dólares, que están creciendo a buen ritmo y se liquidan, y por colocaciones de obligaciones negociables. Pero la cuenta de turismo, que quizás es algo bastante demostrativo de dónde está el tipo de cambio real, va a dar muy deficitaria este verano. Y ya era deficitaria. Algunos precios en dólares también están un poco caros, en parte por el reacomodamiento de precios, en parte por tipo de cambio. Y nos estamos quedando caros con respecto a nuestros socios comerciales. Hay cierta apreciación del tipo de cambio y nos preocupa que la cuenta corriente sea negativa el año que viene, la vemos negativa. Así que hay que ver una vez que se unifique el tipo de cambio, en qué nivel queda. Creemos que debería ser un poquito más arriba de lo que está ahora. Es difícil dar un número, porque de acá a que se libere el cepo hay que ver cuánta inflación hubo en el medio y cómo está la brecha, pero podría ser un 20% a 25% arriba de lo que está ahora.

P: O sea, por debajo de otros momentos de nuestra historia.

R: Creo que Argentina puede ir, en los próximos años, a un ciclo en donde el tipo de cambio real no esté tan alto como estuvo en el pasado. Va a haber una mejora de las exportaciones por el balance energético, y esperamos que el agro pueda aumentar su aporte. Argentina podrá financiar en los próximos años un tipo de cambio real más apreciado de lo que fue en las últimas dos décadas, pero sí es preocupante que se siga apreciando en este momento.

P: ¿El regreso de Donald Trump a la presidencia favorece a la economía argentina?

R: Estamos esperando a ver qué medidas finalmente se toman, se dijo mucho en campaña y creo que él usará el tema de las tarifas como método de negociación. Si Milei realmente logra un acuerdo libre de comercio o, al menos, un acuerdo preferencial respecto de los demás países, sería muy bueno para Argentina. Otro tema muy importante es el apoyo en el FMI, Estados Unidos tiene mucho peso así que allí sí es importante el acercamiento de Milei con Trump. Y en cuanto a la energía, creo que Trump está buscando bajar un poco el precio de la energía para influir en la inflación en EE.UU. Por un lado, eso podría jugarnos a favor en cuanto a la inflación, pero para el balance energético y Vaca Muerta no es tan positivo.

P: ¿Qué evaluación hacés de lo conseguido por el RIGI hasta el momento?

R: Creo que es un éxito, ya hay proyectos presentados por cerca de US$12.000 millones, la mayoría vinculados a minería y energía. Va a ser importante, son sectores clave que pueden aportar muchos dólares en los próximos años. Y en un contexto donde el Gobierno prácticamente cortó la obra pública, los proyectos de infraestructura van a tener que ser financiados por los privados y estos esquemas influyen directamente en la rentabilidad de los proyectos.

PERFIL

Kevin Sijniensky