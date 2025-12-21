El rendimiento de los activos argentinos al cierre de 2025

En las últimas semanas del año reiteramos lo que -en materia de Mercado de Capitales- importa: lo que mueve a los ADR´s (acciones de argentina en el exterior) es la gobernabilidad y las reglas cada vez más predecibles; y lo que mueve a la deuda soberana (representada en Bonos) es que se acumulen reservas.



Durante todo el año en nuestros análisis, hemos hecho especial hincapié en estas dos condiciones. Un año salpicado de volatilidad por ser eleccionario y por la puja política. En materia internacional no olvidemos: pasamos por una guerra arancelaria que sacudió un poquito la estantería.



El cierre de 2025 deja una señal que empieza a repetirse: cuando la inflación desacelera, el esquema cambiario gana previsibilidad y el riesgo país cae, las tasas de interés comienzan a normalizarse. Que los bonos soberanos rindan hoy por debajo del 10% no es un dato menor.



Recordemos la sinergia de un bono: cuando hay mayor demanda, sube el precio. Y a mayor precio, menor es la tasa de retorno que puede esperarse de él, ya que se considera menos riesgoso. El riesgo de una deuda siempre es y será que el acreedor no pague sus obligaciones. O que las reperfile en condiciones menos beneficiosas para el acreedor.

¿Cuál es la novedad al cierre del año?

El Banco Central anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, la banda de flotación del tipo de cambio se ajustará según el último dato de inflación mensual publicado por el INDEC, reemplazando al anterior deslizamiento fijo de 1 % por mes, que solía quedar rezagado frente a los precios.



¿Porqué se toma T-2 (o dos meses antes del mes que comienza)? Porque para que el esquema arranque el 1 de enero, no tenés cerrado aún el dato de diciembre (a publicarse el 13/1). Con lo cual lo acertado es tomar mes cerrado: es decir Noviembre.

Bajo este nuevo esquema, tanto el piso como el techo de la banda se moverán en línea con la inflación, con la meta de brindar mayor flexibilidad al tipo de cambio y mejorar la acumulación de reservas internacionales, que el propio organismo proyecta incrementar con compras cuando la demanda de pesos lo permita.



Al ligar la banda a la inflación, el BCRA busca que el tipo de cambio no pierda competitividad real y que el piso y el techo acompañen el ritmo de precios.

En este contexto, el Mercado observó una baja significativa del riesgo país argentino, que perforó los 600 puntos básicos, cerrando en el menor nivel desde julio 2018– tras la recomposición de activos luego de las elecciones y ante expectativas de mayor previsibilidad macroeconómica.



Tomando en cuenta el precio del AL30D (bono de mayor volumen en la plaza local) su rendimiento en lo que va del año se revalorizó +9,45% pagando además de cupones, parte del capital en los meses de enero y julio.



Sin embargo un Bonar bastante más apreciado -con 8 años más de duración- fue el AE38D que tuvo una suba punta a punta del 15,5% en dólares. El Mercado buscó mayores plazos para alojar sus dólares, muchos de ellos venidos con rezago del blanqueo 2024 y otros de Obligaciones Negociables (bonos corporativos) que dejaron de tener tasas atractivas para los inversores moderados.

Los bonos argentinos rinden por debajo del 10% a lo largo de toda curva, umbral clave para volver a los mercados voluntarios de forma sostenible.



Esa compresión del riesgo se traduce directamente en menores rendimientos exigidos por los inversores para sostener deuda soberana, y como resultado los bonos soberanos argentinos vienen operando con rendimientos por debajo del 10% a lo largo de toda la curva, un umbral que muchos analistas consideran necesario para que Argentina vuelva a explorar mercados de deuda de manera sostenible.



Estos fueron los rendimientos de los bonos soberanos de ley extranjera al cierre de la jornada del día 18 de diciembre de 2025:

Global 2029 (GD29D): 6.18%

Global 2030 (GD30D): 7.71%

Global 2035 (GD35D): 9.42%

Global 2038 (GD38D): 9.34%

Global 2041 (GD41D): 9.46%

Global 2046 (GD46D): 9.45%



La combinación de un tipo de cambio menos rígido, un riesgo país más contenido y tasas en descenso crea un escenario en el cual los activos argentinos —tanto de renta fija como, potencialmente, de renta variable— pueden encontrar mayor demanda, siempre que estos lineamientos se mantengan en el tiempo y se respeten las señales de orden macro que los mercados piden.