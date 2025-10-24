Elecciones 2025: el cambio clave en el Gabinete con el que Javier Milei ratificó el rumbo de Luis Caputo

A días de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el presidente Javier Milei realizó un sorpresivo cambio en su Gabinete con la designación de Pablo Quirno en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La medida se interpreta como un fuerte respaldo político al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y una clara señal de continuidad del rumbo económico para los mercados, sin importar el resultado electoral.

Según el análisis de la coyuntura de Pablo Wende en Río Negro Radio, este nombramiento busca «disipar cualquier duda sobre la permanencia del actual plan económico». La movida también responde a tensiones internas, dada la mala relación que existía entre el canciller saliente y Santiago Caputo, quien se espera que gane formalidad y poder en la futura estructura del Gabinete, posiblemente como jefe de asesores.

El Gobierno llega a las elecciones habiendo evitado lo que se temía como un «estallido cambiario». A través de una fuerte intervención, se logró mantener el dólar oficial por debajo de la barrera de los $1.500.

El dólar, en el centro de la escena poselectoral

De cara al lunes postelectoral, la información indica que el Gobierno no promoverá un ajuste cambiario brusco. El objetivo es mantener el sistema de bandas cambiarias y, de ser posible, mostrar una leve baja en la cotización para dar una señal de tranquilidad.

Desde el equipo económico, encabezado por Caputo, se argumenta que el tipo de cambio actual es competitivo, apoyado por un récord de exportaciones. Sin embargo, analistas advierten que esa estabilidad está sostenida por el cepo. Se estima que si las restricciones se liberaran hoy, «el dólar se iría a $3.000» debido a la incertidumbre preelectoral.

Las reformas que se vienen

A partir del lunes, la agenda del oficialismo se centrará en impulsar una «ley bases dos», que incluirá la reforma laboral y tributaria, además de la discusión del Presupuesto 2026. Para ello, se apunta a un cambio en el estilo confrontativo del Presidente, tanto en su discurso público como en la negociación política, una modificación que también sería un pedido de Estados Unidos.

La reforma laboral propone un sistema de «salarios dinámicos», que buscaría cambiar la lógica de las paritarias al establecer un «techo» en lugar de un «piso». Esto permitiría a empleadores de zonas menos competitivas pagar salarios más bajos que el máximo acordado, con el objetivo de reducir el trabajo no registrado. En cuanto a la reforma impositiva, se considera que antes de bajar el impuesto a las Ganancias, deberían eliminarse tributos «distorsivos» como las retenciones y el impuesto al cheque, aunque no se ve factible una eliminación total para el campo el próximo año por razones fiscales.

El 35%, el número clave de la elección

El umbral de éxito para el oficialismo en las urnas se ubica en el 35% de los votos. Un resultado de esa magnitud sería considerado «razonable» y «digerible» para los mercados, ya que le permitiría al Gobierno consolidar un tercio en la Cámara de Diputados y así bloquear iniciativas opositoras.

El escenario de «cisne negro» sería un resultado por debajo del 30%. Una performance electoral de ese tipo sería un «bombazo» para los mercados, generando una gran incertidumbre y poniendo en jaque cualquier esquema cambiario que se intente sostener.

