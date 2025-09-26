Se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina y una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es dónde emitir el voto. En este sentido, ya se encuentran exhibidos los padrones definitivos para los comicios y te contamos todo lo que tenés que tener en cuenta.

¿Dónde voto?: ya están disponibles los padrones definitivos para las elecciones 2025

El próximo 26 de octubre de 2025, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Argentina y una de las dudas más frecuentes es dónde emitir el voto. Te contamos que los padrones definitivos ya están disponibles y podrán consultarse en los Juzgados de Paz, en las sucursales del Correo Argentino y en el sitio web www.padron.gob.ar

Las observaciones al padrón estarán habilitadas hasta el viernes 26 de septiembre de 2025 y sólo se admitirán aquellas vinculadas a correcciones de errores u omisiones, según lo establece el artículo 33 del Código Electoral Nacional.

Los documentos habilitados para votar son:

Libreta Cívica (LC)

Libreta de Enrolamiento (LE)

DNI tapa verde

DNI tapa celeste

DNI tarjeta en sus dos versiones

Cabe destacar que, aún cuando figure la leyenda “No válido para votar” en la primera versión del DNI tarjeta, dicho documento podrá ser utilizado. Se recuerda que el día de la elección cada ciudadano deberá concurrir con la última actualización de su DNI.

Documentos NO válidos para votar

Para evitar inconvenientes el día de la elección, es importante tener en cuenta que no se aceptarán en las urnas los siguientes documentos:

El DNI digital en el celular: a pesar de su uso extendido, la versión digital del DNI no es un documento válido para el sufragio.

Comprobantes de DNI en trámite: no se puede votar con la constancia de que el documento está en proceso de renovación o de solicitud de un nuevo ejemplar.

Documentos extraviados: si el DNI se ha perdido o fue robado, no se puede votar.

Un ejemplar anterior al que figura en el padrón: si un ciudadano se presenta con un documento de menor numeración (es decir, una versión anterior a la que tiene registrada en el padrón), no se le permitirá el voto.

Elecciones 2025: capacitaciones para autoridades de mesa, delegados electorales y población en general

Asimismo, la Secretaría Electoral informó que se encuentran en marcha las capacitaciones para autoridades de mesa, delegados electorales y ciudadanía interesada. Estas instancias pueden realizarse de manera virtual, a través de la página www.capacitacionelectoral.gob.ar , mediante reuniones en línea organizadas por la Secretaría, o de forma presencial en los Juzgados Federales correspondientes y en distintas localidades de cada provincia.