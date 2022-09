Empresarios frutícolas de Neuquén reclamaron al gobernador que las tarifas «no sean tan agobiantes»

Empresarios frutícolas de Neuquén señalaron que el «ecosistema agroindustrial» de la provincia atraviesa «una compleja situación» debido al ajuste tarifario. Solicitaron ser recibidos por el gobernador Omar Gutiérrez en una audiencia. Indicaron que es la segunda vez que piden una reunión.

Por medio de una nota dirigida al mandatario, los empresarios remarcaron que hoy el sector «se ve acorralado por un violento ajuste en el costo de un insumo clave cómo es la electricidad».

El escrito que lleva la firma de Francisco Solo, por el sector Fruticultura Manzanas y Peras, Carlos Enríquez, por Frutas Finas, Julio Viola por Vitivinicultura y Gustavo Mauad por Olivicultura, señalaron que «sorprende que el nivel tarifario sea tan agobiante siendo Neuquén una de las principales provincias generadoras de energía eléctrica del país«, lo cual manifestaron que por el contrario, «debería ser una ventaja competitiva significativa y real el hecho de poder ofrecer una tarifa energética más baja en comparación a otras Provincias».

En la nota, manifestaron que no se solicita «un esfuerzo de la Provincia para dar al sector condiciones especiales mejores que en otros lugares, sino que pedimos que no se nos penalice» con «tarifas que no se aplican en ningún otro distrito del País».

Propusieron establecer tarifas más bajas para frigoríficos, empaques y otras actividades agroindustriales. Además una diferente para el riego agrícola y una tarifa residencial para chacras.

Recordaron que el sector genera más de 10 mil puestos de trabajo, de los cuales más del 50% corresponde a mujeres.