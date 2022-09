Las exportaciones de Neuquén cayeron un 26% en los últimos diez años

Combustibles lideran la canasta de productos que la provincia de Neuquén vende al mundo, en más de un 60%, y el resto se divide en productos primarios e industriales. En 2012 las exportaciones de Neuquén equivalían a unos 284 millones de dólares y el año pasado llegaron a los 210 millones de dólares.

Descendió un lugar en el ranking de provincias exportadoras y sólo superó a Formosa, La Rioja y Catamarca, según un estudio que presentó el Consejo Empresario Mendocino. El informe estudió el dinamismo relativo de las exportaciones provinciales entre 2012 y 2021.

Entre las de mejor desempeño en la década se destacaron La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, San Luis y Santa Cruz. En el otro extremo, Catamarca, San Juan y Río Negro muestran contracciones significativas en el monto de sus ventas al exterior.



Según un informe oficial de la provincia de Neuquén, durante el año pasado los productos primarios representaron aproximadamente el 17,4% del total de las exportaciones provinciales. Un 61,4% corresponde a las exportaciones de combustible y energía, y el 21,2% restante a bienes manufacturados de origen agrícola e industrial.



En 2021, las ventas a Chile representaron en conjunto el 51,4% del total originado en el territorio de la Provincia. Entre los restantes mercados clave de destino de la Provincia se incluyen el Mercosur (31,9%), el Nafta (4,8%) y la Unión Europea (2,4%), entre otros. En 2020, las exportaciones a Chile incluyeron fundamentalmente gas.



Las ventas de productos provinciales al exterior ascendieron a un total de aproximadamente US$ 210 millones en 2021, y US$ 244 millones en 2020, US$ 360 millones en 2019 y US$ 123 millones en 2018. La caída del 14% en las exportaciones provinciales en 2021, comparado con el 2020, se debió principalmente a una disminución en la venta de gas natural, petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, destaca el documento oficial.



Las exportaciones de la Provincia representaron el 0,3% de las transacciones totales de Argentina en 2021, 0,4% en 2020, 0,6% en 2019, el 0,2% en 2018 y el 0,1% en 2017. Las exportaciones de productos relacionados con petróleo y gas fueron de US$ 129 millones en 2021, US$ 181 millones en 2020, y US$ 264 millones en 2019. La caída en 2020 se debió principalmente a una merma en la comercialización de gas natural a Chile.



Por el desaliento de los precios de los combustibles a nivel internacional, Neuquén registró una baja performance exportadora. Esta situación enfrenta, ahora, un nuevo desafío, especialmente para el gas a raíz de las restricciones que impuso Rusia en Europa. YPF como principal empresa petrolera del país desarrolló dos proyectos. Uno es para instalar una boya de exportación de crudo en Punta Colorada, Río Negro, con una inversión de unos 1.200 millones de dólares que comenzará a concretarse el año que viene.

Dato 74% de las exportaciones nacionales las realizan las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.



La petrolera de bandera también firmó con la malaya Petronas una millonaria inversión para construir una planta de licuefacción en Puerto Rosales, Bahía Blanca, a fin de abastecer con gas los países que demandan el combustible porque no pueden recibirlo de Rusia, luego de la guerra que declaró a Ucrania.



El bajo dinamismo exportador de la provincia de Neuquén es por los menores precios de exportaciones, pero también por el cierre de los gasoducto y oleoducto que en los 90 se construyeron hacia Chile a fin de abastecer refinerías del vecino país (con crudo) y dar servicio de gas natural a los domicilios de la región del Bío Bío, en principio. El gobierno de Néstor Kirchner cortó los envíos en 2006 a fin de que haya una mayor oferta de combustible en el mercado interno.



En cuanto al sector primario de producción de frutas está en franco retroceso y sólo se mantiene determinados nichos como la fruta orgánica. En 2015 el sector agropecuario y forestal representaba el 1,1 % del Producto Bruto Geográfico y en 2019 bajó al 0,8%, mientras que el de hidrocarburos subió del 33,6 al 39,4% en el mismo período según Estadística y Censos.

El fondo anticíclico crece con las ventas de gas y crudo

Por el crecimiento de la producción y el volumen de exportación de petróleo, el Fondo de Estabilización y Desarrollo de Neuquén (FEDeN) tuvo en junio un mes récord de ingresos, llegando casi a los 750 millones de pesos, lo que representó un aumento del 27% con respecto a mayo.



Así lo informó el vicegobernador Marcos Koopmann, quien detalló que, de esta manera, en el primer semestre del año, el fondo ya acumula reservas por más de $3.500 millones, cuando para todo el 2022 se habían proyectado $2.500 millones.



Informó que este ahorro que se genera a partir de recursos provenientes de la exportación de petróleo y gas, permitirá avanzar en el desarrollo de proyectos que consoliden la ampliación de la matriz productiva.

“Estos ingresos provenientes de la producción de hidrocarburos, nos dan certeza para poder planificar el futuro de Neuquén, pensando en alternativas para un desarrollo integral del territorio provincial, vinculadas al turismo, la producción primaria de la calidad, la ciencia y la tecnología, el conocimiento y las energías sustentables”, dijo Koopmann.



dato 21 es el puesto que ocupa la provincia de Neuquén en el concierto de provincias.

Según el detalle informado por Koopmann, en junio la producción de petróleo alcanzó los 272.229,54 barriles diarios, de los cuales se exportó el 18,46%, es decir 50.240,40.

En el caso del gas, la producción mensual llegó a los 81.950,01 Mm3 por día, de lo que se exportaron 1.930,26Mm3.



Con estos niveles de producción y exportación de hidrocarburos, el FEDeN sumó durante ese mes un total de $749.856.974, la cifra más alta desde que el fondo comenzó a acumular recursos, en enero de este año. Con estas cifras, en el primer semestre del 2022, el fondo ya lleva acumulados $3.512.963.034.

Las cuatro etapas del comercio exterior

A nivel nacional, Argentina vendió bienes al exterior por un total de 77.935 millones de dólares en 2021, recuperándose un 42% respecto de los 54.884 millones exportados en 2020.



Según el informe del Consejo Empresario Mendocino -entidad que agrupa a empresas de la provincia creada en 1997- este desempeño fue consecuencia del aumento de las ventas de los 10 principales complejos exportadores de nuestro país, muchos de los cuales venían de caídas en 2020.



Entre los más significativos se destacan el complejo sojero que representa el 31% de las ventas al exterior y que incrementó sus exportaciones un 60% en el último año, seguido por el complejo maicero (12% de las ventas; 51% de aumento en exportaciones entre 2020 y 2021); complejo automotor (9% de las ventas y +65% respectivamente), petrolero-petroquímico (7% y +42%), complejo minero (6% y +32%) complejo de carne y cuero bovinos (6% y +9%) y triguero (4% y +41%).

Dato 17 es el puesto que ocupa la provincia de Neuquén en el concierto de provincias.



Pese a la significativa recuperación del último año, el informe del organismo mendocino destacó que las exportaciones argentinas se redujeron un 3% entre 2012 y 2021 en términos nominales, distinguiéndose 4 etapas: a) contracción del 32% en el período 2011-2015; b) aumento del 15% entre 2015 y 2019; c) disminución del 16% en 2020 y d) recuperación del 42% el último año.

Examinó la evolución de las exportaciones en términos reales. Para ello, deflactó los montos considerando la inflación de Estados Unidos entre 2012 y 2021. Así, en dólares constantes de 2012, las exportaciones mendocinas cayeron un 25% en el período considerado, en tanto que a nivel nacional la contracción fue del 18%.