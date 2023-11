Enrique Szewach: «La presión sobre el dólar puede volver antes del balotaje»

Szewach es parte integrante del equipo de técnicos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, que elaboró un programa económico integral y lo puso a disposición de los diferentes espacios políticos.

PREGUNTA: ¿A qué se debió el desabastecimiento de combustibles?

RESPUESTA: Lo de los combustibles es un ejemplo de muchas otras cosas. En el mercado de combustibles hoy rigen varios precios: el precio de exportación, el del petróleo, el del barril criollo. En el medio, hubo paradas técnicas de las destilerías de YPF. Hay que importar combustibles, para lo que tenés que usar dólares que el Banco Central no tiene. Tenés en un solo ejemplo el problema de la Argentina de hoy: no tenés precios, precios relativos totalmente distorsionados, más de un precio para cada producto, y faltan dólares y no se puede importar. Todo eso en el caso de las naftas se vio, pero pasa con cualquier importación, con cualquier producto comerciable.

No tenés precios, precios relativos totalmente distorsionados, más de un precio para cada producto, y faltan dólares y no se puede importar. Enrique Szewach, sobre las causas del reciente desabastecimiento de combustibles.

P: Se descuenta una devaluación del tipo de cambio oficial tras el balotaje…

R: Quedó claro que el dólar a $350 no existe, porque por un lado tenés el dólar de exportación a más de $500. Pasado el balotaje, o el Gobierno sigue racionando las importaciones o finalmente Massa va, como anunció el ‘Massa ministro’ a un régimen más razonable desde el punto de vista cambiario. Siempre acudo a la frase ‘la única devaluación que sirve es la que se percibe como última’. En agosto se provoca una devaluación sin programa, que desapareció en términos reales en 2 meses. Ahora estamos en la misma. Si se lanza un ajuste del tipo de cambio sin programa, va a ser peor el remedio que la enfermedad, y no sé si el Gobierno está en condiciones de lanzar un programa inmediatamente después de las elecciones, si gana o si pierde.

Si se lanza un ajuste del tipo de cambio sin programa, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Enrique Szewach, economista.

P: ¿Qué debe contener ese programa para que la devaluación sirva?

R: Primero, un programa fiscal que independice la política monetaria de la fiscal, hay que ir a un esquema en que el Banco Central pueda dar la expectativa de que en el corto plazo va a dejar de emitir para financia al sector público. Por otro lado, si no ajustás los precios relativos y no le das a eso un marco fiscal creíble, el tipo de cambio que fijes va a ser un tipo de cambio fijado en el aire, y no va a ser percibido como un precio que equilibre la situación. Tenés atrasadas las tarifas y precios regulados en todos los sectores, incluyendo combustibles.

Hay que ir a un esquema en que el Banco Central pueda dar la expectativa de que en el corto plazo va a dejar de emitir para financiar al sector público. Enrique Szewach, economista.

P: ¿Cree que la pax cambiaria despeja los temores previos a la elección acerca de una hiperinflación?

R: El dólar a $1.100 era un dólar “a los botes”, del fin del mundo. Se parece bastante a los dólares de súpercrisis que tuvo Argentina en octubre de 2020, en términos reales. Sucede que el candidato más votado hasta las elecciones generales y que figuraba primero en las encuestas aparecía diciendo ‘cuanto más alto esté el dólar, mejor’. La reacción fue tratar de dolarizarse lo más rápido posible, y por eso llegó a ese número. Tras la elección en primera vuelta, la expectativa de que la dolarización estaba a la vuelta de la esquina bajó un poco, más la policía, más el ‘70/30’ para las exportaciones, el dólar empezó a normalizarse, entre comillas. Milei ratificó que su política económica es dolarizar, y si las encuestas empiezan a dar que tiene chances de ganar la elección, creo que la presión sobre el tipo de cambio va a volver antes de la elección. En la medida que no esté claro el panorama electoral ni la política económica desde las elecciones, existe el riesgo de que la tasa de inflación se siga acelerando, pero no diría hiperinflación.

Si las encuestas empiezan a dar que Milei tiene chances de ganar la elección, creo que la presión sobre el tipo de cambio va a volver antes de la elección. Enrique Szewach, economista.

P: ¿Qué podemos esperar de la política económica de los actuales candidatos?

R: Más allá de lo que estén diciendo hoy los candidatos, el problema más serio es la implementación. Nosotros, con el equipo del IERAL de la Fundación Mediterránea, cuando hablamos en su momento con Patricia Bullrich, y con el bloque de diputados y senadores de Juntos por el Cambio, planteamos que la instrumentación de un programa integral como el que planteamos tuviera el apoyo necesario. Hoy el problema más serio es que, primero no está explícito el programa. La dolarización es muy difícil de instrumentar sin aumentar dramáticamente la deuda pública, y además requiere autorizaciones, pasar por el Congreso, ser respaldada. Tampoco está clara la idea de que Massa puede ser como presidente distinto a como es como ministro ni su llamado a la unidad nacional, porque no se sabe qué apoyos podría tener un programa que incluye reformas muy de fondo, que no se instrumentaron en todo este período.

Como están hablando sin decirle la verdad a la gente, no está claro qué apoya la sociedad. Enrique Szewach, economista.

P: ¿Cómo imagina los primeros meses de la próxima gestión económica?

R: Va a depender de quién gane, qué apoyos tenga en el Congreso para hacer las reformas y qué apoyos tenga de la sociedad, porque como están hablando sin decirle la verdad a la gente, no está claro qué apoya la sociedad. Es necesario el apoyo de la sociedad y de la política en un contexto en que hay que hacer reformas de fondo. La alternativa sería que esas reformas no se instrumenten de entrada y que tengamos un período inicial de más de lo mismo, de más incertidumbre.

PERFIL

Enrique Szewach

Licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires.

Asesor económico.

Director ejecutivo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exvicepresidente del Banco de la Nación Argentina.

Consultor y periodista, y exdocente de grado y posgrado.