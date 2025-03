Exdirectivo de la UNCo cuestionó la política económica de Javier Milei: «Sus únicos logros son…»

El futuro del neoliberalismo, el rol de China en el mundo y la gestión económica del Gobierno nacional son algunos de los temas tratados por Humberto Zambon, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Los mismos son abordados en profundidad en “Hablemos de Economía III”, libro de su autoría que será presentado el 19 de marzo, a las 19, en el Auditorio de la Facultad de Economía y Administración (FAEA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En su realización contó con la colaboración de Adriana Giuliani, en calidad de compiladora.

PREGUNTA: En su libro habla del «ocaso del neoliberalismo». ¿Considera que dejó de ser el paradigma predominante en la economía? En caso de que sí, ¿en qué consiste el nuevo?

RESPUESTA: El neoliberalismo nace en los años ’70, luego de la crisis del petróleo: se convence a los pueblos que la inflación es el resultado del “estado de bienestar” implantado en Europa (y el mundo occidental) después de la guerra; es decir, del exceso de estado. En realidad, el neoliberalismo es un simple cambio de denominación del viejo liberalismo económico del siglo XIX, que olvidó los valores positivos del liberalismo, como los derechos humanos, para concentrarse en la libertad de mercado. El viejo liberalismo económico murió con la crisis de 1929 y renació con la dictadura de Pinochet y de Videla-Martínez de Hoz y siguió con Thatcher (”no existe la sociedad, sólo los individuos”) y Reagan. Es la exaltación del individualismo, de la meritocracia del “sálvese quien pueda”. El experimento fracasó: el crecimiento del producto bruto bajó a la mitad, se concentró aún más la riqueza y creció la especulación financiera. En el mundo se está buscando un paradigma que lo reemplace; en América Latina la reacción actual empezó en México y siguió en Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y ahora Uruguay. Falta Argentina…

En el mundo se está buscando un paradigma que reemplace al neoliberalismo; en América Latina la reacción actual empezó en México y siguió en Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y ahora Uruguay. Falta Argentina… Humberto Zambon, economista.

P: ¿Puede adelantarnos de qué trata «la utopía hasta el siglo XXI» a la que refiere en su libro?

R: Utopía (lugar que no existe) es el nombre que dio Tomás Moro en 1516 a una supuesta isla en América, con la que critica a la sociedad de su tiempo; allí no existe la propiedad privada y reina la armonía. A partir de entonces el término “utopía” se convirtió en un sustantivo común para significar sociedad ideal y, también, suele ser usado en forma despectiva, como algo irrealizable. Luego, varios autores insistieron con el recurso de la isla para detallar sociedades ideales, como Bacon con “La nueva Atlántida” (1627) y también Swift con los viajes de Gulliver (1726). En el siglo XIX aparecen los llamados socialistas utópicos. Hasta ese momento todas son utopías optimistas, que piensan y proponen un mundo mejor (la de H. G. Wells, “Un mundo moderno” de 1906 es la última optimista). En cambio, en el siglo XX, con dos guerras mundiales, el holocausto y demás genocidios, la utopía se transforma en “distopía”, con connotación negativa (“1984” de G. Orwell, “Un mundo feliz” de Aldous Huxley). Y, sin embargo, el pensamiento utópico y optimista es necesario, casi imprescindible. Como dijo Max Weber, “es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”.

P: ¿El «milagro chino» es parte del pasado o solo ha adoptado otra forma?

R: En los 20 siglos de nuestra era, durante 18 (el 90% de ese tiempo) China fue la principal civilización y mayor economía del mundo, hasta que a comienzos del siglo XIX fue ocupada y colonizada por occidente. Después de la segunda guerra mundial, con la revolución, comienza una época de experimentos y cambios, con fracasos y éxitos, que trato de sintetizar en el libro. Ideológicamente incorpora pensamiento y tradiciones antiguas (confucionismo, taoísmo) y visiones modernas con un resultado ecléctico, que se discute si es una forma de socialismo chino, neocapitalismo o un nuevo tipo de organización social. Lo cierto es que con una gran intervención del estado logró un enorme crecimiento económico, especialmente después de 1976: de representar el 2,9% del PBI mundial en 1980 pasó al 18,2%, por lo que cabe el calificativo de “milagro económico”. Si bien esta experiencia deja a América Latina mucho para aprender, hay que tener en cuenta que es producto de una tradición de siglos y de circunstancias históricas favorables, pero irrepetibles. América Latina tiene que encontrar su propio camino; como dijo Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, “o inventamos o erramos”.

Los únicos logros de Milei son el equilibrio fiscal y bajar la inflación, pero ambos son endebles, “atados con alambre”. Humberto Zambon, economista.

P: ¿Qué evaluación hace de estos meses del gobierno de Javier Milei, con respecto al manejo de la economía?

R: Comenzó con promesas incumplibles y otras de resultado incierto, como la dolarización monetaria, el cierre del Banco Central, la total desregulación y apertura indiscriminada de la economía con eliminación de controles y restricciones, que denominan despectivamente como “cepo”. Ni bien asumió (en diciembre de 2023) decretó la mayor devaluación monetaria de la historia, que generó una fuerte inflación. Hoy sus únicos logros son el equilibrio fiscal y bajar la inflación (que él mismo potenció); pero ambos son endebles, “atados con alambre”: el primero se obtuvo dejando de hacer la obra pública, reduciendo el ingreso a los jubilados y desfinanciando educación, investigación, salud y la política social y, el segundo, “planchando” el valor del dólar. Para subsistir depende del ingreso de dólares, es decir, de más deuda externa. No es más que la cuarta experiencia neoliberal que se suma a la de Martínez de Hoz, a la “convertibilidad” y la de Macri, que terminaron en forma similar: crisis interna (desindustrialización y desocupación) y enorme crecimiento del endeudamiento.

PERFIL

Humberto Zambon