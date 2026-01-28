Febrero arranca con menos inflación en Buenos Aires, pero con aumentos en varios rubros: cuáles son

Aunque la inflación de febrero rondaría el 2,4%, el segundo mes del año llegará con subas en transporte público, prepagas, alquileres, cable, telefonía y servicios de gas y luz. En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires ya están definidos nuevos valores, mientras el Gobierno pone en marcha un esquema distinto de subsidios energéticos.

Aunque afloja la inflación, febrero llega con subas en Buenos Aires

Las subas alcanzarán al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros rubros. El detalle de los nuevos valores, difundido por Noticias Argentinas, precisa cómo quedarán las tarifas desde el inicio del mes en distintas jurisdicciones.

En Buenos Aires, el boleto de colectivo tendrá subas diferenciadas según la jurisdicción.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos aumentará 2,8%. El pasaje mínimo hasta tres kilómetros pasará de $619,37 a $637,58, mientras que los recorridos más largos llegarán hasta $817,67 en los tramos de 12 a 27 kilómetros.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 4,5% desde el 1 de febrero. El boleto mínimo subirá de $685,11 a $721,08 y los viajes de más de 27 kilómetros costarán $988,63, según el nuevo esquema tarifario.

Prepagas, alquileres y servicios: cómo impactan las subas en febrero

Desde enero, el subte también ajustó su tarifa. El pasaje con SUBE pasó de $1.259 a $1.336, mientras que el boleto del premetro quedó en $467,60, consolidando otro aumento en el transporte urbano.

Los alquileres volverán a actualizarse según el tipo de contrato. Los acuerdos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán una suba del 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación, mientras que los contratos posteriores al DNU aplicarán ajustes trimestrales, cuatrimestrales o semestrales.

Las empresas de medicina prepaga informaron aumentos de hasta 2,8% en febrero, que también alcanzarán a los copagos. En paralelo, los servicios de cable, internet y telefonía aplicarán incrementos de entre 2,8 y 3,5%, tras el último acuerdo salarial del sector.

Desde febrero también entra en vigencia el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados para la luz y el gas. La Secretaría de Energía indicó que el nuevo esquema busca distribuir el costo a lo largo del año y que, en los meses de mayor consumo, la mayoría de los usuarios pagará facturas promedio por debajo de los $67.000 en electricidad y de los $73.000 en gas.