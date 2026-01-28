El riesgo país perforó los 490 puntos y las acciones argentinas se disparan en Wall Street este miércoles

El riesgo país mantiene la tendencia a la baja este miércoles 28 y los ADRs en Wall Street siguen en alza. (Foto: archivo)

Lo que ayer asomaba como una posibilidad inminente hoy se concretó con fuerza en la apertura de los mercados. La «primavera financiera» no se detiene y este miércoles el riesgo país rompió el piso de los 490 puntos, lo que consolida una señal de confianza que los inversores internacionales validan con compras masivas de activos argentinos.

Según los datos oficiales, monitoreados por de Rava Bursátil a las 11:20, el indicador elaborado por el JP Morgan cae un 1,60% respecto al cierre de ayer, ubicándose en los 486 puntos básicos. Este descenso marca un nuevo hito para la gestión económica, perforando la barrera de los 494 puntos con la que había cerrado la jornada previa.

«Fiesta verde» en Nueva York

El optimismo por la baja del riesgo crediticio tiene su correlato directo en Wall Street, donde las acciones de empresas argentinas (ADRs) operan con fuertes alzas generalizadas.

Pasadas las 11 de la mañana, la pantalla se tiñe de verde con Cresud liderando las ganancias con un salto del 8,77%, seguida de cerca por el sector bancario: el BBVA trepa un 7,69% y el Banco Macro avanza un 6,32%. El sector energético también acompaña la tendencia, con Edenor subiendo un 6,28% e YPF ganando un 4,79%.

El Merval acompaña

En la plaza local, el índice S&P Merval también refleja el buen clima de negocios. A media mañana, el panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera en los 3.288.795,43 puntos, registrando una suba del 1,40%.

La jornada confirma la tendencia anticipada ayer, cuando el mercado ya testeaba la zona de los 500 puntos, validando ahora un escenario de estabilización macroeconómica que impulsa las valuaciones tanto en Buenos Aires como en el exterior.