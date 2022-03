Feletti denunció que hay un ataque especulativo con los alimentos y anunció una canasta para comercios minoristas

El Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti anunció que el 7 de abril estará disponible una canasta de 60 productos para los comercios de proximidad, en simultáneo con la nueva lista de Precios Cuidados. El funcionario dijo, además, que las empresas de alimentos tienen plazo hasta el lunes próximo para retrotraer los precios al 10 de marzo. Las acusó de haber generado “un ataque especulativo” al aumentar los precios sin justificación. Los anuncios de Feletti se inscriben en las distintas acciones del gobierno nacional que apuntan a frenar la inflación en alimentos que, en febrero, fue del 7,5 por ciento.

El índice de precios de marzo “no va a dar bien”, reconoció Feletti, en la conferencia de prensa que ofreció en la tarde de hoy.

Al comienzo, el funcionario se encargó de delimitar responsabilidades en la denominada “guerra contra la inflación”. Feletti puso énfasis en remarcar que las políticas de la secretaría que preside tienen “responsabilidad en la microeconomía” y en “la política de canastas alimenticias”, mientras que es la macroeconomía, finalmente, la que debe abordar la solución integral a la inflación. “Vuelvo a ratificar la multi-causalidad de la inflación”, dijo.

Feletti explicó que en febrero impactaron los aumentos de precios del rubro de las verduras y de los comercios de proximidad, en parte por “una política de algunas empresas alimenticias de canalizar por lugares menos controlados y menos regulados ciertos desvíos de precios mayores”.

“En marzo, hubo otro desafío y problemática, la invasión de Rusia a Ucrania provoca un dislocamiento del comercio internacional en alimentos, un cambio drástico del escenario que impacta en los farináceos harina, fideos, pan, pastas y derivados”, agregó.

“Ya en el plano de la góndola”, Feletti habló del “ataque especulativo, que ocurre a fines de la semana pasada con un conjunto de precios alimenticios cuyas subas fueron inexplicables”.

El funcionario dijo que los aumentos se dieron en “la semana posterior al 7 de marzo”.

El 80 por ciento de cumplimiento que tenía el programa Precios Cuidados, Feletti dijo que bajó al 61 por ciento. “Hubo un 39 por ciento de incumplimiento. ¿Por qué? Nadie sabe”, dijo. De acuerdo a datos de la Secretaría, el incumplimiento se reflejó en un aumento injustificado promedio del 14,5 por ciento.

“No puedo hablar en el vacío”, dijo Feletti, para proceder a leer una lista con las diez empresas que más incumplieron de acuerdo a los datos relevados por la Secretaría de Comecio Interior: “Bodegas Chandon va a la cabeza, deben perder plata… Cien por ciento de incumplimiento y un 12,1 de aumento promedio. CCU Argentina (cervezas), 12,2 por ciento promedio de aumento; Coca Cola, 81 por ciento de incumplimiento, 10,9 promedio de aumento. Granix, 80 por ciento de incumplimiento, 11,3 de aumento de precios. 5 Hispanos (café), 80 por ciento de incumplimiento y 17 por ciento de aumento. Provea, 12,4 de aumento promedio. Quilmes, 72,7 por ciento de incumplimiento, 18,2 de aumento. Establecimiento Las Marías (yerba), 70,6 de incumplimiento, 12,1 de aumento. Reckitt Benckiser, 8 por ciento de aumento y Mondelez, 22 por ciento de aumento”, leyó Feletti.

“Son los diez proveedores con mayor grado de incumplimiento y aumentos. ¿Por qué pasó? No lo sabemos”, reiteró.

En cuanto a los rubros, mencionó estos aumentos promedio: Limpieza un 15,8; perfumería, 14,1; frescos, 13,3; almacén, 15,9; congelados, 14,2; bebés y mamás, 7,9; bebidas, 13,7. “¿Por qué? Nadie sabe. Estamos hablando de tres días de aumento, eh”, repitió.

El Secretario dijo que “hay plazo hasta el lunes para retrotraer los precios (al 10 de marzo). El Presidente está informado. Gobernadores e intendentes van a verificar en góndolas estos cambios. No hay una razón, no hay una estimación de costos. El dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el Fondo, ¿qué son estos aumentos en tres días? Esto no es tolerable porque es contra los argentinos”, sostuvo.

“El 60% de consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad; varias veces intentamos armar una canasta; el problema es la informalidad”, explicó Feletti, al aludir a “la canasta de proximidad” que integrarán 60 productos que componen las lista de 1300 de Precios Cuidados y que se lanzará el 7 de abril.

En relación al fideicomiso al trigo, explicó que se “fijará la tonelada para la harina de consumo en $25 mil, que es el valor que tenía el trigo antes de la guerra en enero” y destacó que “el Gobierno compromete entre US$ 350 millones y 370 millones” para mantener el precio. En ese marco, “la bolsa de harina industrial de 25 kilos se venderá a $1150″, precisó.

“La especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4×4 y salen a las rutas a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza”, criticó.

El Secretario dijo que la semana próxima continuarán las rondas con las empresas para terminar de delinear la nueva etapa de Precios Cuidados que arranca el 7 de abril próximo.

Buenos Aires