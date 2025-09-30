Firman convenio para sumar hectáreas bajo riego en Valle Azul

El convenio se firmó el fin de semana en Valle Azul.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) firmó un convenio para la ampliación del sistema consorciado de riego en Valle Azul, una obra que permitirá incorporar 3.000 nuevas hectáreas al riego, beneficiando a productores locales y mejorando la eficiencia en el uso del agua.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo canal de 6,8 KM, excavado en terreno natural, con capacidad para conducir hasta 3,5 M3/s de agua.

Este canal se integrará al sistema existente y llegará hasta la estancia Santa Julia, generando nuevas oportunidades productivas y garantizando un mejor servicio en zonas que hoy presentan dificultades en el abastecimiento de agua.

La iniciativa es fruto del trabajo articulado entre el Consorcio de Riego de Valle Azul, productores de la zona y autoridades provinciales, representando un paso clave hacia una gestión equitativa, eficiente y sustentable del agua, proyectando más desarrollo para la región.

El Gobernador Alberto Weretilneck participó de la jornada el fin de semana y expresó que “esto significa empleo, significa trabajo. Y el trabajo es dignidad, libertad y ejemplo para nuestros hijos”.

La obra proyectada incluye compuertas de hormigón armado para regular y distribuir caudales; puentes rurales que aseguren el tránsito sobre el canal; una obra especial para atravesar la Ruta Provincial N°7, ya con proyecto aprobado; un diseño que prioriza la eficiencia hidráulica y la sostenibilidad ambiental.



