Ganancias: por qué Tierra del Fuego quedó fuera del cobro del impuesto a las Ganancias

El Gobierno nacional reglamentó el Título del paquete fiscal referido al Impuesto en las Ganancias. En la norma ratificó que los trabajadores en relación de dependencia de Tierra del Fuego siguen estando exceptuados del pago de ese tributo.

En medio de las negociaciones respecto al paquete fiscal, el senador fueguino Pablo Blanco declaró que el contenido del articulo 83 de la ley de Medidas fiscales paliativas y relevantes chocaba con la ley 19.640, que exime a los trabajadores asalariados de Tierra del Fuego de pagar Ganancias.

El título de Impuesto a las Ganancias fue reglamentado en consonancia con la ley vigente. En el boletín oficial, el gobierno nacional publicó: “a los fines de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley, quedan alcanzados por sus disposiciones las sumas que se abonen en el marco de lo allí previsto, con excepción de los ingresos comprendidos en los incisos a) y b) del mencionado artículo 82 que perciban los sujetos alcanzados por la Ley N° 19.640 y sus normas complementarias”,

El gobernador de Tierra del Fuego dijo que la excepción del pago del Impuesto a las Ganancias trae tranquilidad

El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella celebró que la reglamentación del paquete fiscal deje claro que los asalariados fueguinos no pagarán Impuesto a las Ganancias.

«Hoy hay que resaltar que finalmente logramos zafar del tema de Ganancias y quedó claro con la excepción de Tierra del Fuego», afirmó en declaraciones a FM Master’s.

«Lo de Ganancias trae tranquilidad a la provincia, porque recordemos que algunos van a salir a decir ‘vieron que nosotros decíamos’. Y no. Estaba bien claro que nosotros no teníamos que pagar, y que no correspondía de ninguna manera que nosotros paguemos porque la Ley está vigente, pero no era claro. Pero lo bueno del Gobierno lo voy a reconocer», remarcó.