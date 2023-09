Ganancias reabre heridas en JxC y el Gobierno apura votación en el Senado

Mientras el ministro y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa saca pecho con la aprobación de su proyecto sobre impuesto a las Ganancias, estalló la interna en Juntos por el Cambio por la decisión de un grupo de legisladores de aportar al quórum en la sesión de Diputados. En tanto, el oficialismo acelera el debate en el Senado y planea sancionar la ley la semana próxima, cuando falte menos de un mes para las elecciones generales.





Juntos por el Cambio se abroqueló detrás del rechazo al proyecto de Massa, que recibió 135 votos a favor y 103 en contra. Pero antes, cuatro diputados de Evolución Radical, el bloque presidido por Rodrigo De Loredo y referenciado en Martín Lousteau, rompieron el acuerdo que había en el interbloque y facilitaron el quórum para abrir la sesión.

Los “rebeldes” fueron la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (autora del proyecto para crear la Universidad Nacional de Río Tercero, que obtuvo media sanción), el porteño Emiliano Yacobitti (vicerrector de la UBA, señalado por un supuesto acuerdo con Massa), la bonaerense Danya Tavela (especialista del espacio en temas educativos) y la entrerriana Marcela Antola.



La presencia de esos cuatro legisladores generó un sismo que atravesó los muros del Congreso. “Me parece que no estaba hablado. El populismo es muy contagioso”, sentenció el expresidente Mauricio Macri, molesto, en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz.

En Evolución Radical negaron haber sido funcionales a Massa y sostuvieron que, aún sin su presencia, la sesión ya estaba asegurada. “Tiene mala información el expresidente, porque nosotros no dimos el quórum. El quórum ya estaba, lo tenían sobradamente”, explicó la diputada Tavela en referencia al aporte de La Libertad Avanza, el bloque de Javier Milei.





También se defendió de las acusaciones la riotercerense Brouwer de Koning, impulsora de la creación de la universidad, que ya había fracasado en dos oportunidades. “Yo no traicioné a nadie. Si no hacía esto, iba a estar traicionando a toda una ciudad que viene reclamando por justicia y reparación”, retrucó, y también afirmó que “acá no hay ningún populismo”.



El jefe del PRO, Cristian Ritondo, había garantizado a diputados de Evolución y al intendente Marcos Ferrer, de esa misma fuerza, que su bloque acompañaría la nueva universidad. Pero la jugada del sector de Lousteau detonó el enojo y la bancada amarilla retiró su apoyo a la medianoche, con excepción de los cordobeses, que votaron a favor.

A la hora de la votación, todo Juntos por el Cambio se alineó detrás del rechazo a pesar de que, mientras transcurría el debate, la candidata presidencial Patricia Bullrich había informado en una entrevista al canal Todo Noticias que el interbloque se abstendría.

“No le hace bien a Milei que la gente piense que tienen relación, Massa representa todo lo que la Argentina debe dejar atrás”. Mauricio Macri de gira por Córdoba para respaldar la postulación de Bullrich.

“No hay ningún acuerdo”



Mientras Juntos por el Cambio atraviesa su crisis interna, intenta direccionar los dardos hacia un supuesto acuerdo entre Massa y Milei. El candidato de La Libertad Avanza votó a favor del proyecto de Ganancias y después acompañó otro proyecto de su rival para fomentar el empleo en mipymes, la conversión de planes sociales en puestos formales y la regularización del trabajo no registrado.





El propio Macri, que hace poco tuvo que salir a despejar rumores que lo involucraban a él mismo en un pacto con Milei, opinó sobre el tema: “Lo he leído mucho en estos últimos días. Creo que no le hace bien a Milei que la gente piense que tiene algún tipo de relación porque Sergio Massa representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás: la mentira, el engaño, la irresponsabilidad”.



Desde el Gobierno desecharon las versiones. “No entiendo cómo llegan a esa conclusión. Nosotros queremos ganar las elecciones. Para eso tenemos que ganarle Juntos por el Cambio y tenemos que ganarle a Milei”, contestó el jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi. En diálogo con radio La Red, amplió: “Inventan situaciones. Nosotros no tenemos ningún acuerdo más allá de que Milei tomó la decisión de votar a favor de la eliminación del impuesto a las Ganancias, nada más que eso”.

Esperan que el proyecto sea ley la semana que viene

A menos de 24 horas de la aprobación del proyecto de Ganancias en Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el riojano Ricardo Guerra, convocó al tratamiento para hoy a las 16.



La intención del oficialismo es votar el proyecto en el recinto la semana que viene, posiblemente el jueves 28, si logra reunir a toda su tropa.

Ante el rechazo de Juntos por el Cambio, que tampoco daría quórum, la bancada encabezada por José Mayans depende, una vez más, de sus tres aliados habituales (el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana) y también del bloque Unidad Federal, liderado por el jujeño Guillermo Snopek.



Esta semana, el Frente de Todos desistió de convocar a sesión para tratar la nueva ley de alquileres (que ya cuenta con dictamen favorable), aduciendo que tenía una baja por motivos de salud.

Otro de los temas en agenda en el Senado es la reforma del sistema de créditos hipotecarios UVA. El proyecto que ya fue aprobado en Diputados volverá a ser tratado, antes de Ganancias, en la Comisión de Presupuesto.