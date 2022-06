Gustavo Neffa: “La única manera de cortar la rueda de la deuda es bajar el gasto definitivamente”

La incertidumbre se apoderó de los mercados financieros durante las últimas dos semanas. En Argentina el interrogante era si se terminaba la estrategia oficial del roll over de la deuda en pesos. Finalmente el gobierno salió airoso del test el pasado martes. Al respecto dialogó con PULSO el economista y especialista en finanzas Gustavo Neffa.

PREGUNTA: ¿Fueron dos semanas difíciles para la deuda en pesos?

RESPUESTA: Esta semana fue compleja. La anterior había sido una trituradora para los papeles en pesos. En un comienzo se trataba de rescates pequeños de fondos t+2 y t+0. Pero luego cuando se aceleró la venta de los bonos ligados al CER, se quebró el mercado. La señal que observamos en estos días es que el mercado se saturó de deuda en pesos.

P: ¿Estuvo la política detrás de los rumores?

R: Se habló mucho. Una teoría era que como la tasa de inflación se presentaba a la baja, los papeles en CER perdían atractivo. Pero tampoco se observó una fuerte dolarización vía contado con liquidación. El rumor de reperfilamiento surgía del spread entre TX23 y TX24. La diferencia era de -1 a principios de año y llegó a -10. Pero creo que el motor principal de los rumores era cierta insistencia oficial a bancos y fondos privados para que acompañen la renovación de vencimientos en los próximos meses. Si me preguntan a mí, el fundamento de todos los temores es que el Estado ya no tiene como financiar semejante nivel de gasto público si no es con emisión monetaria. Por ello recurrieron al mercado de bonos en pesos, y finalmente ese mercado explotó. Cuando le pasas la gorra demasiado, el mercado en algún momento te pasa factura.

P: ¿Puede repetirse el escenario de incertidumbre en los próximos vencimientos?

R: La pregunta es con qué instrumento podría salir el gobierno a seducir al mercado. Quizá con letras más cortas. El mercado ya venía pidiendo bonos a plazo mediano y corto. Lo que probablemente suceda es que directamente se apueste por las letras a menos de un año. Los papeles que pueden tener demanda en los próximos meses son las que tengan vencimiento corto y sean ajustables por CER.

P: ¿Vuelve haber incentivos para el carry trade?

R: Ese tipo de operaciones funciona cuando tenes un tipo de cambio estable, o algún pseudo seguro de tipo de cambio. Creo que muchos venían haciendo carry trade hasta antes de este episodio de incertidumbre. Tengamos en cuenta que hasta hace dos semanas el contado con liquidación mostraba una suba del 4% en 2022, frente a una inflación del 29% en lo que va del año.

P: ¿Cómo se corta la rueda?

R: No hay que dar muchas vueltas, es necesario bajar el gasto. Creo que Guzmán lo sabe y quiere ir en esa dirección. Quedó claro con algunos proyectos que dieron vueltas en el Congreso que pretendían establecer un IFE permanente, y el Ministro se opuso firmemente. La situación no da, y mucho menos con el Fondo Monetario mirando. El político se enamora del gasto porque es lo que le da razón de ser. De hecho intuyo que ningún político cuando está en el poder busca la reducción del gasto. Creo que quienes pueden presionar para que el gasto tarde o temprano se reduzca, son el FMI mediante las revisiones o el mercado por las malas.

P: ¿Cuál sería el ítem del gasto a revisar?

R: No es algo que se resuelva de un día para el otro. Sin dudas se requieren reformas estructurales que deberían pasar por el Congreso. Digo cosas que serían necesarias, pero que no van a suceder. Hay que volver a la antigua estructura de ocho ministerios. Ya nos dimos el lujo de tener 23 ministerios y es insostenible, se impone la necesidad de achicar la planta de contratados. También frenar las nuevas contrataciones en el Estado. Hay que pensar en una reforma previsional. Llama la atención el rol pasivo del Fondo Monetario al respecto.

P: ¿Por qué el BCRA no logra acumular reservas?

R: Hay varios factores. Se está acelerando el gasto en turismo, algo que comienza a verificarse ni bien el dólar oficial se empieza a retrasar un poco. Tenemos además importaciones récord. Y tenemos también cierta presión por pago de deuda pública y privada. Por esa razón la entrada récord de divisas de parte de las cerealeras no tiene el efecto esperado sobre el nivel de reservas.

PERFIL

Gustavo Neffa es Licenciado en Economía, Master en Banca (Ucema/ William School of Business, Rochester (NY)).

De amplia trayectoria como analista senior en sociedad de Bolsa y cobertura de los mercados de renta variable y renta.

Actualmente es Director de la consultora Research for Traders.

Profesor de Finanzas en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y en el MBA de la UNLP.