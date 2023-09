Hay equipo (y plan): bimonetarismo y orden fiscal, ejes del programa de Melconian y Bullrich

El triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO del 13 de agosto ha sido una sorpresa y obligó a la coalición gobernante y a la coalición opositora a repensar la campaña, recalibrar estrategias y calcular con precisión quirúrgica cada paso que se dé en las 7 semanas que nos separan de las elecciones generales.

Javier Milei relanzó su campaña casi inmediatamente después de los comicios de agosto, cuando estaba en la cresta de la ola y el spotlight se posicionaba sobre él. Por su parte, Sergio Massa el pasado domingo hizo de los anuncios de medidas económicas para paliar los efectos de su devaluación un acto con una fuerte (y controversial) impronta electoral.

Hasta ese momento, la única que no había logrado dar un golpe de efecto en su campaña fue Patricia Bullrich. Más allá de su asidua presencia en los medios de comunicación, su discurso carecía de contundencia y novedad y quedaba encerrado en la (no tan ancha) avenida del medio de la contienda electoral. El mayor punto débil del discurso de la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) es la economía, que asimismo es la principal preocupación del electorado.

Patricia Bullrich resolvió que el relanzamiento de su campaña lleve nombre propio, y decidió que Carlos Melconian tenga un rol preponderante en la estrategia comunicacional del espacio.

Consciente de ello, Patricia Bullrich resolvió que el relanzamiento de su campaña lleve nombre propio, y decidió que Carlos Melconian, uno de los economistas más respetados, reconocidos e influyentes de Argentina, se integre definitivamente a su equipo económico y tenga un rol preponderante en la estrategia comunicacional del espacio. Pero la jugada más importante fue el anuncio de que “Melco” será el (súper)ministro de Economía en una eventual presidencia de Bullrich. “El espacio de JxC, liderado por Patricia Bullrich, nos honró al interesarse en el programa en el que venimos trabajando y bajo su liderazgo hacerlo el programa económico oficial en caso de ser electa”, dijo el economista el jueves en el ciclo Voces Federales.

El potencial ministro es quien hoy está al frente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, la misma a la que pertenecía Domingo Cavallo antes de desembarcar en el Ministerio de Economía a comienzos de la década del 90. No es casual que en varias ocasiones haya sido elogioso de la gestión del ministro menemista.

Bullrich y Melconian: la candidata de JxC decidió adoptar el programa económico de la Fundación Mediterránea.

Con el arribo definitivo de Melconian a las filas de Patricia Bullrich, la estrategia ahora es que el economista se meta de lleno en la campaña electoral, incrementando aún más su exposición mediática y su perfil, siendo el referente y la voz autorizada del equipo en los temas económicos, e incluso acompañando a la candidata a presidenta en algunos actos. “Inundaremos cada rincón del país con nuestras ideas y propuestas concretas”, sentenció “Melco”.

Elocuente como pocos, pero también verborrágico. De un discurso descontracturado y llano, pero en ocasiones chabacano. Además de la adopción de un programa, la presentación de Melconian fue el lanzamiento de su candidatura. La labia del economista es capaz de llegar a un sector del electorado en que el discurso acartonado de Bullrich no penetra.

Si bien no se han dado a conocer aún muchos detalles técnicos del programa económico que en el seno de la Fundación Mediterránea se ha elaborado, Melconian y Bullrich han dejado entrever algunos lineamientos, que se pueden resumir en esta frase del economista en una entrevista brindada a Radio Mitre hace dos meses: “estamos parados siempre en el mismo lugar, que es capitalista, occidental, con el sector privado como motor del crecimiento, poniendo los incentivos ahí, buscando la estabilidad macroeconómica pero reformando el estado y desobstruyendo el sector privado.”

Los ejes del programa son principalmente dos: la reforma del estado para el equilibrio fiscal y el bimonetarismo.

Reforma del estado y orden fiscal

Una de las conclusiones que se desprende de las alocuciones del Melconian es que su programa está fuertemente cimentado sobre el orden fiscal. “Limpieza, transparencia y austeridad”, resumió en su diserción del jueves mientras señalaba con su mano a Bullrich.

Uno de los puntos clave para lograr ese objetivo es la reforma del estado. Al respecto, Melconian habló de “un nuevo organigrama de la administración central”, lo cual confirmaría que la reducción del número de ministerios es parte integrante de su plan.

En varias ocasiones el economista negó que se trate de un plan de ajuste, pero también advirtió que tendrán que “participar en temas sensibles” en lo que refiere a la gestión de los fondos públicos, que “deben cuidarse más que la plata propia”, sostuvo el jueves.

Sabiamente, Melconian evita fijarle plazos a las medidas y resultados, pero insinuó que el equilibrio fiscal es una meta a cumplir desde el primer año de gestión. “El presupuesto es nuestra principal institución”, aseveró en una entrevista brindada en junio.

Una de las diferencias que marcó respecto de Milei es que no llevará adelante un proceso indiscriminado de privatizaciones, pero que sí pondrá el foco en eficientizar todas las cajas del sector público. El jueves, en una entrevista brindada a LN+, “Melco” sostuvo que el problema per se no es ni el Conicet ni Aerolíneas Argentinas, sino “el contenido, quién trabaja, cómo están ordenados”, a la vez que remarcó que lo suyo no es “demagogia ni populismo” en alusión a las propuestas del candidato libertario.

Una de las diferencias que marcó Melconian respecto de Milei es que no prevé llevar adelante un proceso indiscriminado de privatizaciones.

En concordancia con su concepción monetarista de la economía, la eliminación del déficit fiscal y de la emisión de dinero aparecen en su programa como condiciones sine qua non para la erradicación de la inflación en Argentina. “Pedir un plan de estabilidad y no mantener el equilibrio fiscal, o es de ignorante o es para ir al psicólogo”, sentenció.

En materia tributaria, tanto Bullrich como Melconian hicieron hincapié en la necesidad de reducir impuestos, y hay uno especialmente apuntado: “el más malo de la película es ingresos brutos”, sostuvieron.

Bimonetarismo

Una de las banderas del “programa Melconian” es el bimonetarismo, y su tratamiento nos obliga a abordar conjuntamente las propuestas en torno al mercado de cambios y al mercado de dinero.

Mencionamos que el eje central del plan es la reforma del estado y la rápida consecución del equilibrio fiscal. Pero con esa herramienta fundamental, se persigue también un objetivo fundamental. El mismo es, en palabras de Melconian, “la estabilidad, recuperando una moneda”.

El reconocimiento de que la economía argentina es bimonetaria de facto es uno de los tópicos que mayor consenso provoca en la política. De hecho, es una de las ideas que con mayor firmeza sostiene Cristina Fernández cuando describe la estructura económica nacional.

El reconocimiento de que la economía argentina es bimonetaria de facto es acaso uno de los tópicos que mayor consenso provoca en la política.

Los usos y costumbres son una fuente de derecho. Consciente de ello, Melconian plantea que lo único que le falta al bimonetarismo es darle institucionalidad, lo cual propone hacer “muy rápido” modificando el código civil. Sin embargo, también sañaló la obvia necesidad de reacomodar el sistema bancario, el Banco Central y el mercado de capitales.

En una conferencia de prensa brindada en Córdoba en julio, ante la pregunta de una periodista sobre cuándo arrancaría el régimen bimonetario, el economista hábilmente responde: “arrancó desde que mi abuela era soltera, lo impuso la sociedad”.

¿Qué implica un sistema bimonetario? Dar curso legal en Argentina, junto con el peso, a una moneda extranjera (posiblemente el dólar). Esto otorgaría a las personas y empresas libertad de elección de moneda para llevar adelante transacciones y celebrar contratos en nuestro país.

Un sistema bimonetario otorgaría a las personas y empresas libertad de elección de moneda para llevar adelante transacciones y celebrar contratos en nuestro país.

La intención detrás de esta propuesta es fomentar el ingreso al sistema financiero argentino de los miles de millones de dólares que los argentinos tienen por fuera del mismo. Pero avisó que la idea no es que “venga dinero especulativo, sino que al dinero vos lo entierres”. Esto sugiere que no habrá una completa desregulación financiera y va en concordancia con un trascendido: en el centro del programa bullrichista hay una ley de inversiones y fomento a la producción.

Melconian plantea que un régimen bimonetario es diferente a la dolarización al aclarar que lo que se pretende instaurar es una convivencia de monedas y no una competencia de monedas (que con seguridad desplazaría en absoluto al peso). A diferencia de la dolarización, la legalización del bimonetarismo no implicaría renunciar completamente a la política monetaria y cambiaria ni perder margen de maniobra ante shocks externos. Asimismo, Melconian advirtió que mejorar el salario es fundamental, y calificó de “fantasía” la creencia de que 100 pesos puedan ser cambiados por 100 dólares bajo una dolarización.

En cuanto al mercado cambiario, se desprende de las palabras del economista que la idea es ir a una rápida unificación cambiaria, pero a una gradual salida del cepo.

Melconian plantea que un régimen bimonetario es diferente a la dolarización al aclarar que lo que se pretende instaurar es una convivencia de monedas y no una competencia de monedas.

En cuanto al primer tema, señaló que “hay que diseñar un régimen cambiario que elimine todo el laberinto regulatorio” y “desarmar la telaraña cambiaria y la telaraña impositiva”. En cuanto al segundo asunto, Melconian avisó que primero está el “laburo fiscal” y luego la salida del cepo, y que “conceptualmente, lo cambiario es empezar salita roja para terminar en un posgrado”.

De todo esto se puede inferir que la receta de Melconian para el mercado de cambios posiblemente incluya una devaluación y que la unificación cambiaria en una primera instancia sea parcial (si el desarme del cepo será gradual, también lo será la desaparición de los mercados cambiarios informales).

Finalmente, se mostró en contra de una reedición del plan Bonex para limpiar el mercado monetario y sanear el balance del Banco Central.

La carta Melconian: el contrapeso de Milei

La elección de un economista solvente pero con un léxico barrial y un tono contundente es la apuesta para hacer contrapeso en el plano propositivo de la economía, hoy minado por Milei.

La estrategia ya se vislumbra: cuestionar la aplicabilidad del programa libertario. Algunas de las frases de Melconian en el ciclo Voces Federales que la dejaron al descubierto son: “no hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto”, “acá está prohibido fantasear con teorías imposibles de poner en práctica” y “nuestro programa es disruptivo, pero está dentro del sistema”.

Estos dichos aluden a las rimbombantes propuestas de dolarización, cierre del Banco Central e indiscriminado proceso de privatizaciones que Milei tiene en carpeta (o al menos promete). Ya hemos presentado algunos de los argumentos esgrimidos por Melconian para rebatirlas.

El plan detrás del liderazgo. El programa económico de Melconian se definía como apolítico… Hasta ahora.

Junto con la tácita presentación de Melconian como ministro de Economía en una potencial presidencia de Bullrich, este jueves se anunció también la integración de los equipos económicos de la Fundación Mediterránea y de JxC. Sin embargo, del giro discursivo de Bullrich se puede inferir una fuerte preponderancia “melconianista” en la alianza.

De la alocución de la candidata a presidenta del pasado jueves, llamó la atención el “ablandamiento” del discurso al momento de referirse a temas económicos. Por ejemplo, sostuvo que lo que proponen es “una economía humanista, que pone a las personas en el centro” y que “es un programa ortodoxo y heterodoxo”. Además, sugirió que la apertura de la economía al mundo no será absoluta, porque Argentina es “un país complejo” donde no hay “que dejar caer a nadie”.

Otro dos puntos del plan de “Melco” que obligan a recular a Bullrich es que ni la eliminación del cepo ni de las retenciones al agro serán inmediatas, como se planteaba originalmente.

Acá está prohibido fantasear con teorías imposibles de poner en práctica. Carlos Melconian.

