Incertidumbre e internas políticas mantienen al blue en alza: $ 488

La aceleración de la inflación y el clima político enrarecido dentro del oficialismo permearon en las primeras operaciones financieras y el dólar “blue” arrancó ayer con un salto de $ 9 para tocar nuevamente los $ 492. Desde ese momento comenzó a ceder para culminar la rueda en $ 488, con un salto de $ 5 con relación a la víspera.

A su vez, y pese a la fuerte intervención oficial, los dólares financieros también operaron al alza. El MEP subió más de 1% para cotizar a $ 442,41, mientras que el Contado Con Liquidación avanzó en el mismo porcentaje a $ 449.

El Banco Central no modificó el ritmo de devaluación del peso y con una depreciación de 0,41% lo ubicó en $ 242,37.

En su operación en el mercado de cambio, El Banco Central adquirió US$ 40 millones, tras una liquidación de cerealeras de US$ 110 millones. De esta forma en el balance del mes la autoridad monetaria cede unos US$ 50 millones. Y recupera apenas el 47% de lo vendido en la corrida cambiaria de estas dos semanas.

Dólar en alza: medidas contradictorias

Economistas calificaron de “inconsistentes y contradictorias” las medidas anunciadas para intentar frenar al dólar blue y la inflación, y advirtieron que no sirven porque son similares a las que ya se tomaron y no dieron resultados.

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, consideró que las decisiones económicas “no tienen efecto porque básicamente no cambian nada, porque por ejemplo la tasa está atrás de la inflación, y en general las medidas no solucionarán nada, porque no van al fondo de la cuestión”. “No se soluciona nada porque son también inconsistentes y contradictorias, como por ejemplo bajar las tasas activas para los planes de Ahora 12 y subir las pasivas”, agregó .

Por su parte, el director de la consultora C&T Asesores económicos, Camilo Tiscornia, opinó que “no son medidas nuevas, sino similares a las que se venían aplicando y no le dieron resultados” al gobierno. Tiscornia calificó las decisiones de Economía de “contradictorias, porque alientan la importación de alimentos o buscan agilizar las de bienes de capital, cuando faltan dólares, así que no es de extrañar que no den resultado”.

La estampida en los precios aviva la presión hacia el gobierno para el otorgamiento de una suma fija por decreto para los asalariados y beneficiarios de planes sociales. Con este escenario se avivó la interna dentro de la coalición gobernante dado que los sectores del sindicalismo y organizaciones sociales más cercanas a Cristina Kirchner presionan para que el Ministerio de Economía acepte otorgar una suma fija por decreto.

Esta disidencia también azuza la tensa relación entre el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Fernández le reclamó el lunes a Massa públicamente que informe de manera oficial las medidas que está trabajando y que no sólo sean anticipadas por los medios, en una clara señal de fastidio por su comportamiento.

Así el presidente hizo público su malestar por la independencia con la que se maneja Massa y al mismo tiempo le pasó factura por su reclamo de ser ungido como el candidato oficialista por aclamación. La demorada renegociación con el FMI también está entre los puntos de discordancia entre la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.

Dólar en alza e inflación que golpea con más fuerza a los pobres

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó en el primer cuatrimestre 40,1%, 8 puntos más que la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que fue de 32%. De esta forma, la CBA -que está compuesta sólo por alimentos- alcanzó un valor de $ 94.148,47 para una familia tipo durante el mes pasado.

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que abarca alimentos, servicios básicos y vivienda, subió 6,3% en abril, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 203.360 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Los datos surgen de un informe oficial que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).