Inflación de julio 2025: el Indec revelará este miércoles el IPC, ¿a qué hora y cuáles son las proyecciones?Foto: archivo Cecilia Maletti.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publicará este miércoles el dato oficial de la inflación de julio. La información estará disponible en su sitio web. En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un alza del 1,6%, y las proyecciones para el séptimo mes del año anticipan un incremento, aunque se espera que sea mínimo. ¿A qué hora se conocerá la información oficial?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2025 se publicará a las 16 en el sitio web oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Según las proyecciones de consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), se espera una inflación mensual por debajo del 2%, pero con una cifra más elevada que la del IPC de junio.

El relevamiento del Banco Central apostó por el 1,8%, en tanto la mayoría de las proyecciones de consultoras privadas rondaron más el 2% con algunas estimaciones como Analytica registrando una variación del 2,1% y Equilibra un 1,9%. Aún así estas proyecciones indican una desaceleración de los precios.

La inflación de junio 2025: cuál fue el dato oficial del Indec

En junio la inflación fue del 1,6%, tuvo una elevación mínima respecto al mes de mayo que había alcanzado el 1,5%.

Antes de conocer el resultado, los analistas privados ya habían hablado sobre una inflación mayor en junio respecto a la del mes anterior, impulsada por el aumento de los servicios regulados.

De esta manera, la variación interanual quedó en 39,4%, mientras que el acumulado en los primeros seis meses del año llegó al 15,1%.

Si bien el número de junio mostró una leve aceleración respecto a mayo, la variación fue mínima y le permitió mantener al Gobierno uno de sus principales caballos de batalla de cara a la campaña electoral, con dos meses consecutivos con el índice abajo de 2%.