Inflación de Neuquén | El IPC fue del 2,3% en mayo 2026: cuáles fueron los mayores aumentos

La inflación en Neuquén fue del 2,3% durante mayo de 2026, según informó este jueves la Dirección Provincial de Estadística y Censos. El dato se ubicó por encima del 2,1% registrado a nivel nacional por el Indec y llevó la variación acumulada del año al 14,8% en la provincia.

De acuerdo con el informe oficial difundido por el organismo, la variación interanual alcanzó el 36,5%. Entre los rubros con mayores incrementos aparecieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, Educación, Salud e Información y comunicaciones.

Inflación en Neuquén: los rubros que más aumentaron en mayo de 2026

La división que registró la mayor suba fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un aumento del 4,2%. En segundo lugar quedó Educación, con el 3,9%, seguida por Salud, que marcó un incremento del 3,8%.

También se ubicó por encima del promedio general Información y comunicaciones, con una variación mensual del 3,7%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,4%, apenas por encima del índice general.

Neuquén registró una variación mensual de precios superior a la nacional. (Foto: archivo)

El mayor impacto sobre el resultado mensual provino de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que aportó 0,81 puntos porcentuales al índice. El informe señaló que se destacaron los aumentos en alquiler de vivienda y electricidad.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el segundo grupo con mayor incidencia, con un aporte de 0,48 puntos porcentuales. Dentro de esa categoría sobresalieron las subas en productos de panificación, verduras —principalmente tomate— y quesos.

Qué productos y servicios impulsaron el IPC de Neuquén

El tercer rubro con mayor incidencia fue Información y comunicaciones, con 0,30 puntos porcentuales. Allí se registraron aumentos en servicios de telefonía celular, telecomunicaciones agrupadas, internet y televisión por cable.

Entre las divisiones que mostraron menores variaciones se ubicaron Recreación y cultura (1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,8%) y Transporte (1,7%). Por debajo de cero quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,7%) y Restaurantes y hoteles (-1,2%), las únicas categorías que registraron bajas durante el mes.