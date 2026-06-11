La inflación desaceleró en mayo 2026: el IPC fue del 2,1%, el registro más bajo desde que inició el año
Es el segundo mes consecutivo que desciende el ritmo de aceleración de precios, aunque sigue manteniéndose firme por encima del 2%. Cuáles fueron los rubros que subieron por encima de la inflación, según el Indec.
Este jueves 11 de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo 2026 fue de 2,1%. La inflación otra vez volvió a bajar y marcó su valor más bajo en lo que va del año.
Según precisó el organismo nacional, la variación acumulada en lo que va del 2026 es del 14,7%, mientras que el interanual quedó en 33,2%.
La variación de precios nuevamente registró un descenso en el ritmo de asceleración de precios después del 2,6% que se reportó en abril. Aún así, quedó por encima de lo que había sido en el 2025, cuando la inflación de mayo marcó 1,5%.
nflación: qué fue lo que más subió en mayo 2026, según el Indec
Las divisiones que subieron por encima de la inflación en mayo 2026 fueron Comunicación (3,4%); Educación (2,9%); Recreación y Cultura (2,8%); Salud (2,6%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%); y Bienes y Servicios (2,4%).
Por su parte, las que mas tuvieron incidencia en la variación mensual fue «Alimentos y bebidas no alcohólicas» por «la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos», detalló el Indec.
A nivel de las categorías, los precios Regulados tuvieron un incremento de 2,4% por la suba en «combustibles, electricidad y agua». El IPC Núcleo -por su parte- tuvo un alza del 1,9%, por los aumentos vinculados a «Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos». Por último, los precios Estacionales variaron 3,5% por el incremento de las verduras, que se compensó con la caída en frutas.
«Vamos Toto»: la reacción de Javier Milei al dato de inflación
A través de su cuenta de X (ex Twitter), el presidente Javier Milei celebró el nuevo descenso en el ritmo inflacionario y destacó el labor de su ministro de Economía, Luis Caputo.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO<br>Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%.<br><br>Cc: <a href="https://x.com/LuisCaputoAR?ref_src=twsrc%5Etfw">@LuisCaputoAR</a> <a href="https://t.co/qSqVqpaRiD">pic.twitter.com/qSqVqpaRiD</a></p>— Javier Milei (@JMilei) <a href="https://x.com/JMilei/status/2065150445375402087?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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