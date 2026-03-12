La inflación de Neuquén quedó por debajo de la nacional: el IPC de febrero fue del 2,5%
La dirección provincial de Estadística y Censos difundió este jueves el dato de inflación de febrero en Neuquén. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un 2,5% mensual, con educación y vivienda entre los rubros con mayor impacto en los precios. La variación interanual alcanzó el 36,5%.
Este jueves se conoció el dato de inflación de febrero en Neuquén. La dirección provincial de Estadística y Censos difundió el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró que la variación mensual de precios fue del 2,5%, mientras que a nivel nacional fue de 2,9%. La variación interanual se ubicó en 36,5%.
Según informó la dirección provincial, el registro de febrero se ubicó levemente por debajo del dato de enero, que había sido del 2,6%. Con este resultado, el indicador provincial sumó dos meses consecutivos con variaciones mensuales cercanas al 3%.
Inflación en Neuquén: educación y vivienda encabezaron los aumentos de febrero
El informe oficial indicó que la división con mayor variación mensual fue Educación, con un aumento del 10,3%. Ese rubro tuvo una incidencia de 0,31 puntos porcentuales en el nivel general de precios durante febrero.
El organismo provincial también detalló que Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles registró una suba del 6,0%. Ese sector fue el que más contribuyó al índice general, con una incidencia de 1,09 puntos porcentuales en la variación mensual.
Además, Salud registró una variación mensual de 2,7% e incidió en el nivel general impulsada por incrementos en consultas médicas, consultas odontológicas y medicina prepaga.
El informe también mostró diferencias entre bienes y servicios. En febrero, los bienes subieron 1,2%, mientras que los servicios registraron un incremento del 4,0%.
En las agrupaciones secundarias, el IPC núcleo marcó una variación del 2,1%, los precios regulados aumentaron 4,7% y los estacionales mostraron una leve baja del 0,1%.
Las variaciones mensuales más bajas se registraron en Prendas de vestir y calzado (-0,5%), Transporte (0,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%)
