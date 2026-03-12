Inflación de febrero 2026 en Río Negro: el IPC fue del 2,97% y marcó una suba respecto a enero

Después de la baja del 2,31% registrada durante el primer mes del año, este 12 de marzo se dio a conocer el dato oficial del IPC correspondiente a febrero 2026.

Según los valores publicados, Río Negro registró en el segundo mes del año una inflación mensual del 2,97%, lo que representa una importante aceleración en la suba de precios.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro publicó este jueves el informe oficial del Gobierno con el cual detalló que la variación interanual (febrero 2026 versus febrero 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 23,52 %. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 5,35%.

Inflación de febrero en Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó en febrero 2026 fue el de Vivienda con el 15,60% y una variación interanual del 58,58%.

Le siguen: