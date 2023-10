Inflación explicada por un experto: «Los datos que publicó ayer el Indec son más fuertes que los datos del dólar”

La inflación de septiembre rompió el récord y fue más alta que agosto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la ubicó en el 12,7%. Con esta cifra, se registra el segundo mes consecutivo con un promedio de dos dígitos.

Diego Penizzotto, economista y editor de PULSO, analiza en su editorial de “Vos al Aire” por RÍO NEGRO RADIO las cifras publicadas por el Indec: ¿Cuál es el dato de la semana? ¿La suba del dólar o la inflación? ¿Qué impacta más en los bolsillos de la ciudadanía? ¿Cuáles son los rubros que más aumentaron?

Escuchalo acá:

También podés leer la transcripción acá:

«Todos los flashes, todas las luces, todo el foco se ponía esta semana en el dólar y no es para menos el dólar, creciendo casi $250 en apenas 10 días. Es un montón. Le dije a alguien esta semana: ojo, porque cuando el dólar pega un salto como este, los economistas llamamos a esto » overshooting”, es decir, el precio salta de golpe y salta un montón. Suele suceder que hay un montón de gente que sale desesperada a comprar y a los pocos días el precio retrocede un poquitito y hay algunos que ganan mucho y otros que pierden un montón…. me decía, no creo que suceda en esta ocasión. Bueno, finalmente el dólar pegó el pico hasta $1050 y retrocedió hasta $980, así que sucedió literalmente. Era un precio irreal, el de $1050 no había motivos económicos, ese es el tema.

Pero cuando todo parecía que el dólar era la noticia de esta semana, bueno aparece el dato de inflación de ayer, un dato que confieso como economista me sorprendió. Digo hasta ayer los pronósticos más extremistas, los agoreros, ¿viste esos que tiran casi para el amarillismo? Bueno esos lo más graves, los pronósticos privados, esos que siempre están un poquito inflados, daban 11% en la previa. Está la nota guardada en la home de diario de Río Negro, alguno de los pronosticadores más extremos daba 11,5% pero nadie imaginaba que en septiembre la inflación iba a dar 12,7%, como finalmente sucedió.

Porque había sido el dato más grave, el más difícil, el de agosto con un 12% y se suponía que el contexto implicaba daba una desaceleración después de todo lo que pasó en las PASO. Bueno, en septiembre un poquitito más tranquilo, incluso algunos funcionarios de Gobierno se animaban a decir que la inflación podía dar por debajo del 10%. Es más, la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación empezó a publicar índices semanales. Es decir, en vez de publicar, esperar el dato de Indec todos los meses, el Ministerio de Economía dijo: vamos a publicar un índice de inflación semanal. Y ese índice semanal le da 8%, es más, ayer, junto al dato de Indec que da 12,7% en septiembre, la Secretaría de Política Económica publica y dice: no en septiembre fue 7,5%.

Repasamos un poquitito la data de lo que dejó ayer el dato de inflación, que es tremenda:

El dato mensual, la inflación de septiembre 12,7%. En los primeros 9 meses del año, es decir, entre enero y septiembre: 103% fue la inflación. Acá tenés que tener en cuenta esto cuando de repente te sube la cuota de la prepaga, te sube la cuota del Colegio de los chicos, cuando vas a pagar el abono de internet y de repente todos los meses te están subiendo el abono de internet. Bueno, tiene que ver con esto 100% de inflación en 9 meses. Y en los últimos 12 meses, 138% da la inflación, según el dato oficial.

Y lo más terrible es cuando empezás a desagregar un poquitito el dato de inflación, porque esto es un promedio, ese 12,7% es un promedio, pero en general también el promedio por rubro dada de la siguiente manera: el rubro prendas de vestir y calzado, que también es un promedio porque el rubro en sí tiene adentro: camisas, pantalones, zapatos, distintas, cosas distintos rubros que hacen a la categoría “prenda de vestir” que dio 15,7% subió en un solo mes.

Pero lo más terrible es esto: los alimentos que subieron un 14,3%. Esto significa ni más ni menos qué los alimentos están subiendo de precio más rápido que el resto de los bienes y servicios de la economía. Y cuándo vos mirás el dato anual queda bien claro: en el último año la inflación fue de 138%, los alimentos en el último año subieron 150%. ¿Vos me entendés la diferencia? El resto de los bienes y servicios sube al 138% anual, los alimentos al 150%. Y cuando empezás a desagregar el rubro alimentos porque también es un promedio, nos encontramos con que hay dos o tres items del rubro alimentos que también suben más rápido, principalmente la carne, que en septiembre subió un 20%, es el rubro que más aumentó en el mes de septiembre.

Es decir, cuando todo parecía que el sablazo de precio había venido después de las PASO en agosto y que en septiembre la cosa se iba a moderar un poco bueno, todo lo contrario, en vez de frenar aceleran los precios: 20% subió la carne en el mes de septiembre y es de los productos que más aumentó. Y cuando miras hacia dentro del rubro carne, te encontrás con que todos los cortes, los más conocidos, la carne picada, la nalga para las milanesas, el cuadril todo aumentó por encima del 15%, el 17%, el 18%. El pollo, que es la carne más barata, la carne de los pobres, viste el que hace un asado y no tiene para comprar asado con hueso que sale “5 lucas” (5 mil) el kilo agarra y se tira un pollito a la parrilla, el pollo aumentó 18,2% el mes pasado.

¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Te estoy contando que la inflación es justamente lo que después determina la canasta básica. Cuando después nos dicen que la pobreza es del 40%, bueno, tiene que ver con este dato, porque acá lo que está reflejando la estadística es: cuánto sale comer. Y comer sale cada vez más caro, pero el precio de comer aumenta más rápido que el precio de cualquiera de las otras cosas. En definitiva, la inflación le pega muchísimo más a los que menos tienen y esto quedó clarísimo en el informe de ayer porque se nota, se ve a las claras como la comida aumenta de precio más rápido que, por ejemplo, el esparcimiento o, por ejemplo, la salud o salir a al cine. Aumentan mucho más rápido de precio poner un plato de comida en la mesa que ir de viaje. Ahora el que no llega a fin de mes no va de viaje. El que no llega a fin de mes está viendo cómo hace para poder poner un plato de comida en la mesa. El Previaje, del que tanto se enorgullecen en el Gobierno, puede ser muy beneficioso para el sector turístico, pero el Previaje es un subsidio para ricos. Lo vengo discutiendo con colegas hace rato que defienden el Previaje. Supongamos que el Previaje es una buena política porque fomenta la actividad turística, pero le estás poniendo plata en el bolsillo a gente que de todas maneras viajaría. El fin de semana pasado estuve con alguien que me contaba que estaba usando el Previaje en Mar del Plata. Yo lo conozco bien, viaja todo el tiempo, no dejaría de viajar por no tener Previaje. Hay gente que recibe subsidios para poder viajar y gente que no llega a fin de mes y la comida le aumenta al 150% anual. Esa es la foto que nos muestra ayer la inflación que publicó en Indec.

La inflación en Neuquén dio un poquitito más abajo 12,1%. No obstante, también cuando miras la medición del Indec por regiones, la Patagonia es la región donde más aumentaron los precios en septiembre, con un 14% y la otra zona donde aumentaron fuerte es en Cuyo, con un 13,7%.

Los datos que publicó ayer el Indec son más fuertes que los datos del dólar, porque otra vez lo mismo que con el Previaje: ¿Quién va a comprar dólares a mil? Te tienen que sobrar unos cuantos billetes al mes para poder ir a comprar algún dólar a mil, pero comer tenemos que comer todos y especialmente los que menos tienen, así que esta data, la de inflación, creo yo, es la data económica de la semana y la más delicada, la que debería ser más difícil de manejar y de explicar para el Gobierno, más que lo que sucedió con el dólar, que por ahí tiene más luces, pero que afecta a menos gente».

