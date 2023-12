Iván Carrino: «La apuesta es fijar el tipo de cambio a un valor más alto, o bien dolarizar»

En diálogo con Pulso, el economista Iván Carrino se refirió a las recientes medidas económicas implementadas por el Gobierno, y a las posibles decisiones que tome de aquí a las próximas semanas.

PREGUNTA: ¿Coincidís con el diagnóstico del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que el déficit fiscal es el origen de las recurrentes crisis de Argentina?

RESPUESTA: En pocas palabras sí. Argentina ha abusado sistemáticamente del déficit fiscal y, una vez más, nos quedamos sin fuentes de financiamiento de ese déficit y es por eso que estamos en crisis. Hoy el Gobierno no puede financiarse en el mercado de deuda porque el riesgo país es estratosférico, y tampoco puede financiarse emitiendo papeles porque arriesga una inflación mucho mayor. La causa de fondo de estos dos problemas es el desequilibrio de las cuentas públicas, originado en un fuerte aumento del gasto del Gobierno.

P: ¿Estás a favor o en contra de la restitución del impuesto a las ganancias?

R: Estoy en contra del impuesto progresivo a las ganancias desde un punto de vista económico y filosófico. Sin embargo, también me manifesté en contra de la reducción que lanzó Massa porque se trataba de una irresponsabilidad total en medio de la crisis fiscal que atravesamos. En ese sentido, creo que restituir el impuesto de manera transitoria era algo inevitable. Espero que en 2025 se pueda discutir un nuevo esquema tributario que incluya impuestos más simples y que no castiguen a los que más producen.

P: ¿Considerás que la consecución del superávit fiscal primario en el primer año de gestión es un objetivo alcanzable?

R: Creo que sí. De hecho, achicando 5 puntos la brecha el resultado del año sería un superávit de 2 puntos del PBI. O sea, este año el Gobierno cierra con un déficit primario de 2% del PBI, y solo de subsidios energéticos y funcionamiento del estado vos tenés 5,2% del PBI de gasto. Si a esto le sumamos las otras partidas de gasto que el Gobierno ya anunció que va a recortar, el aumento de la recaudación por PAIS y retenciones, y encima un año sin sequía, me parece que al equilibrio primario se llega de forma fácil.

P: ¿Un tipo de cambio de $800 está próximo al de equilibrio, está por debajo del equilibrio, o por encima del equilibrio?

R: No creo que ninguna mente aislada pueda saber lo que es un valor “de equilibrio”… Además, en economía estudiamos que al punto de equilibrio se llega después de que exista un proceso de mercado, en donde vendedores y compradores se ponen de acuerdo y donde, al precio establecido, no hay faltante ni sobrante. Habiendo controles de cambios, ese proceso de mercado no existe, así que no podemos saber si está por debajo o por encima del equilibrio. Ahora bien, con el dólar de $ 370 era obvio que estábamos debajo del equilibrio porque el Banco Central terminó perdiendo más de USD 20.000 millones de sus reservas. Pero el valor verdadero del dólar es aquel que se consigue sin cepos ni restricciones específicas.

P: La aceleración inflacionaria retrasa el tipo de cambio. ¿Creés que habrá una nueva devaluación en el corto plazo?

R: Es uno de los riesgos de este nuevo esquema. Si el dólar oficial se va a devaluar 2% por mes con una inflación que probablemente sea 10 veces eso… ¿no vamos a tener que volver a devaluar en el futuro? Pero creo que no les molesta eso. La apuesta –según lo veo- es que con este esquema cambiario se puedan comprar la máxima cantidad de reservas internacionales en el mínimo tiempo posible y, posteriormente, aún si es con una nueva devaluación, fijar el tipo de cambio en un valor más alto (digamos los $800 más la inflación del período; o los $1000 del blue más la inflación del período), o bien ir a la dolarización de la economía. Eso completaría el plan de estabilización, porque ahora tendríamos una pata fiscal, una pata cambiaria y, por añadidura, una pata monetaria.

P: ¿Qué elementos debe contener el plan de estabilización de Argentina?

R: Como decía recién, tenemos un fuerte mensaje fiscal, pero no es tan claro lo que va a pasar en materia monetaria y cambiaria. Si el Gobierno sigue comprometido con el plan de dolarización, o bien antes de eso fija el tipo de cambio en un valor que pueda defender (para lo cual necesita reservas, que deberá comprar en los próximos meses), entonces ahí aparece un plan de estabilización, con fijación del dólar, ancla fiscal y política monetaria endógena que no emite un solo peso para financiar al fisco.

PERFIL

Iván Carrino

Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires.

Máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Máster en Economía Aplicada de la Universidad del CEMA.

Dirige Iván Carrino & Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera.

Es Investigador Asociado de FARO UDD, el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, en Chile.