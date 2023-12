Las medidas económicas de Javier Milei en los primeros días de gobierno, una por una

El flamante gobierno de Javier Milei comunicó, a traves de su ministro de Economía Luis Caputo una serie de medidas económicas que apunta a reducir el déficit fiscal, ordenar las variables económicas y evitar una hiperinflación. En su anuncio, el ministro destacó que el paquete de emergencia económica “tiene el objetivo simplemente de eliminar la catástrofe y reencauzar la economía”. En esta nota te contamos los detalles de cada una de las medidas.

Dólar oficial a $800, suba del Impuesto PAIS y retenciones

El dólar oficial pasa a $ 800, lo cual implica una devaluación del 54%. «Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial, para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar la producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación Aside todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso: no nos gusta y entorpece el desarrollo argentino», puntualizó.

Reducción de subsidios a la energía y al transporte

Si bien faltan detalles de cómo se van a instrumentar, la medida implicará un aumento en las boletas de luz y gas, además de una suba de los boletos de trenes y colectivos. «La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engaña a la gente, haciéndole creer que le ponen plata en el bolsillo. Pero los argentinos ya se habrán dado cuenta que estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran en los aumentos en el supermercado. Y con la inflación, son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos», declaró el ministro.

Plan Potenciar Trabajo, duplican la asignación por hijo y suben tarjeta Alimentar

Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo al presupuesto 2023 y se fortalecerán los planes sociales sin intermediarios: la Asignación Universal por Hijo duplicará su valor y la Tarjeta Alimentar aumentará un 50%. «Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir es que el Presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo», puntualizó el ministro de Economía.

No se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que no se renovarán «los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año», en el marco de la presentación del paquete de medidas de urgencia orientadas a «neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables macroeconómicas»

Suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión del presidente Javier Milei de suspender por un año el pago de publicidad oficial a todos los medios de comunicación. Hasta el momento no se especificó desde cuándo comenzará a regir esta nueva medida, ni si la misma se circunscribe únicamente a la esfera del poder ejecutivo o si incluirá al resto de los entes públicos abarcados por la administración central, los organismos descentralizados y las empresas estatales.

«Durante 2023, entre Presidencia y los ministerios se gastaron 34 mil millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes los medios que se crean solo para alabar las virtudes del gobierno de turno», cuestionó el ministro de Economía.

Reducción de la cantidad de ministerios y secretarías

«La Argentina pasó en la esfera nacional de 18 ministerios a tener 9», expresó el vocero presidencial, al detallar las primera medidas de reducción en la estructura de cargos políticos que fueron oficializadas a través del decreto de necesidad y urgencia 8/2023 publicado en el Boletín Oficial.

En esa línea, precisó que en «términos de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106 y ahora habrá 54, por lo que la reducción ha sido del 49%» y que «en términos de subsecretarías, eran 182 y ahora serán 140, con una reducción de un 23%».

Reducción de los ATN a las provincias

El ministro de Economía Luis Caputo justificó el recorte de ATN a las provincias en que «es un recurso que lamentablemente en nuestra historia reciente se ha usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política».

Eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron

El Gobierno no licitará más obras públicas y va a cancelar las licitaciones cuyo desarrollo de los trabajos no haya comenzado. El ministro de Economía asoció esta medida con poner un freno a la corrupción: «No hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo».

Reemplazo de las SIRA por un sistema de importación sin autorización previa

El ministro Caputo explicó que reemplazarán el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de informaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. «Se termina la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. Es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto«, declaró.