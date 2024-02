Javier Milei busca un nuevo acuerdo con el FMI tras el encuentro con Gita Gopinath

El presidente Javier Milei recibió el jueves a la subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, quien viajó a la Argentina para conocer personalmente los primeros resultados del plan de ajuste y los riesgos asociados con la frágil situación social. Por su parte, el gobierno nacional reconoció la intención de abrir nuevas negociaciones para modificar los términos del programa.

“Excelente y sustantiva reunión”, destacó Gopinath, a través de sus redes sociales, sobre el mano a mano que tuvo con el primer mandatario en la Casa Rosada. Seguido, la economista se limitó a señalar que durante el encuentro hablaron sobre las “mejores” alternativas para hacer avanzar a la Argentina.

Milei replicó el texto de la representante del FMI y también convalidó mensajes de usuarios anónimos de la red X (otrora Twitter), quienes aseguraron que el Fondo “ratificó su firme respaldo al programa económico” y que “la salida del cepo está cada vez más cerca”.

Durante la estadía de Gopinath, el gobierno nacional reconoció que se iniciaron gestiones para sellar un nuevo acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda. A saber, en septiembre vence y se terminan las revisiones del programa actual (Extended Fund Facility), que solicitó la administración del ex presidente Alberto Fernández para refinanciar el crédito de alrededor de 45.000 millones de dólares que pidió su antecesor Mauricio Macri en 2018.

“Ellos pusieron la posibilidad en carpeta de un nuevo acuerdo, nosotros también estudiamos alternativas y hablamos sobre un nuevo acuerdo, para ver si hay algo mejor para los argentinos. No es que vamos a hacerlo sino que vamos a estudiarlo. Si es mejor y que implique más desembolsos, bien. Estamos estudiando lo que sea mejor para el país”, dijo Caputo el miércoles, tras su reunión con la enviada del Fondo.

Gopinath estuvo acompañada por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu; el jefe de la misión argentina ante el directorio del Fondo, Ashvin Ahuja, y el representante permanente en el país, Ben Kelmanson.

Excellent and substantive meeting with President @Jmilei on how best to take the country forward. pic.twitter.com/HYdxiQHLkX