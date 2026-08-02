La gerente del Depósito Fiscal Neuquén asegura: “No es necesario ser un gigante para incursionar en el comercio exterior”

En medio de los tópicos más complejos que atraviesa la macro, hay una sinergia que atraviesa la realidad de Neuquén y Río Negro: el auge de la actividad económica en torno a Vaca Muerta se combina con un contexto político y un marco legal propicios para el comercio exterior. Una combinación que puede resultar potencialmente virtuosa para el crecimiento de cientos de empresas de la región.



“Hay muchas empresas todavía cautivas en Buenos Aires que no saben sobre la infraestructura fuerte que tiene la región para el comercio exterior”, afirma Natalia Muguerza, gerente general del Depósito Fiscal Neuquén SA. y vice presidenta de Adineu.



Esa infraestructura será puesta a la vista el próximo jueves 13 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo, durante la Expo Comex Norpatagonia. A lo largo de la jornada, expondrán los diversos actores de la cadena del comercio exterior en la región y pondrán a disposición de las pymes de la región las herramientas disponibles para exportar o importar desde el Alto Valle.



Dato 13/8 La fecha en que la Jornada Comex Norpatagonia tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

En diálogo con RÍO NEGRO, Muguerza valoró el potencial de la región y derribó el mito: “no es necesario ser una empresa grande para incursionar en el comercio exterior”.

PREGUNTA: ¿De qué se trata la Jornada Comex Norpatagonia?

RESPUESTA: La idea es poder visualizar la infraestructura que tienen Neuquén y Río Negro para el comercio exterior. Mostrarnos regionalmente. Traer a San Antonio busca eso, mostrar lo que tiene el puerto, no solamente por la fruticultura, sino que también porque fue uno de los puertos principales que ha traído las herramientas o los las tuberías para el VMOS. Un potencial que tiene ese puerto y que todavía no está explotado. Chile tiene muy buena infraestructura también, Pino Hachado es el paso más bajo que tiene Argentina y eso genera un enorme volumen de camiones que llegan al Depósito Fiscal de Neuquén.

P: ¿Cómo es el proceso para una pyme de la región que quiere exportar?

R: Cuando mi producto tiene la calidad necesaria y puedo exportarlo, lo primero es pensar si tengo volumen, porque cuando exporto tengo que tener la capacidad para sostener la demanda. Existen ferias y buscadores de mercados que sirven para colocar el producto en el exterior. Entre los requisitos, es necesario ser responsable inscripto y cumplir ciertos requisitos en el país dependiendo del tipo de producto. Luego se necesita un despachante de aduana que asesore y acompañe en el camino. Y por lo general siempre se pide anticipado el pago, entonces es necesario tener un banco, que asesora respecto a cómo es el ingreso de divisas, el llenado de formularios, es todo en dólares. El despachante presenta un forwarder, que es el que lleva el producto hasta destino. Allí se pactan el pago de flete, la condición de venta CIF o FOB. Y también hace falta el asesoramiento de un contador, que observe la parte tributaria. El forwarder retira la mercadería, la pone en un camión, eso llega a un depósito fiscal, en el depósito fiscal se consolida la mercadería para exportación en un container o en un bulto aéreo, depende, y sale la mercadería al exterior.

La empresa neuquina o rionegrina se está amigando con el comercio exterior, y termina importando de forma directa lo que necesita.

P: ¿Y si una pyme local quiere importar?

R: Cuando una empresa quiere importar una maquinaria o un insumo, lo que busca es ser más competitiva, bajar costos. Entonces lo primero es una investigación sobre el producto o maquinaria más adecuado. Existen empresas, traders o buscadores de productos que ofrecen la tranquilidad de saber con quién estoy hablando, de tener un apoyo comercial en China o en cualquier parte del mundo. Cuando encontré lo que quiero importar, el despachante de aduana pide una factura pro forma con los datos de la mercadería, la descripción, las dimensiones, el volumen, los incoterms. Se solicita un flete y una vez que mi despachante me da el OK, contacto un forwarder, retiro mi mercadería, tengo que hacer el pago. Se retira en aduana el contenedor o el paquete, y luego de entre 20 y 40 días, llega a nuestro depósito fiscal. Cuando llega a nuestro depósito fiscal, se pagan los tributos para poder nacionalizar el producto o maquina importado.

P: ¿Hay que ser una empresa grande para poder incursionar de esa forma en el comercio exterior?

R: Eso es un mito. La desregularización que está teniendo Argentina hace que sea todavía mucho más fácil, y que cualquiera que tenga el recurso y que tenga las condiciones hoy lo pueda hacer. Hay muchas empresas que se están quitando de encima esos miedos que no tienen fundamentos reales. Hoy Neuquén y Río Negro no solo tienen una alta exposición nacional y global por el auge de Vaca Muerta, sino que cuentan con la tranquilidad de tener una cara visible que acompaña y asesora en el proceso, alguien que está cuidando mi importación o mi exportación.

1/ 4 Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén (Foto: Florencia Salto). 2/ 4 Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén (Foto: Florencia Salto). 3/ 4 Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén (Foto: Florencia Salto). 4/ 4 Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén (Foto: Florencia Salto).

P: ¿Cuáles eran los obstáculos que antes hacían más difícil el proceso y hoy ya no están?

R: Antes lo que teníamos era una CIRA, un permiso de importación. Era más burocrático, no se autorizaba de inmediato, tardaba mucho tiempo. El cepo cambiario era un freno importante. Si bien hoy no puedo pagar 100% anticipado mi mercadería, todavía algunos tipos de mercadería sí y otros no, ya es mucho más ágil, y cuando llega la mercadería a la Argentina, sí ya puedo pagar. Además ayuda mucho esta desregularización que se está llevando a cabo. Antes estaba todo muy burocratizado, los terceros organismos, era lento todo. Hoy se han actualizado muchas normativas, es mucho más ágil mediante los Trámites a Distancia (TAD), que se presentan desde acá, desde Neuquén, con internet nada más.

P: ¿Existen empresas que antes usaban Buenos Aires como nexo para el comercio exterior y que hoy eligen usar Neuquén de forma directa?

R: Sí, lo que más estamos viendo es que la empresa neuquina o rionegrina se está amigando con el comercio exterior, y eso hace que ya no compre sin antes comparar el precio con Buenos Aires, y terminan importarlo ellos de forma directa. También vemos empresas que no son de la región pero que están radicadas Neuquén, y que están cambiando la política de importación. Están haciéndolo ellos y por acá porque es más ágil, con menos costos, más previsibilidad, más rapidez.

Ambas provincias tienen una infraestructura probada, eficaz y accesible destinada al comercio exterior de las pymes de la zona.

P: Además de los sectores tradicionales como la fruta de pepita y el oil&gas, ¿qué otros sectores de la zona incursionan en el comercio exterior?

R: Nosotros hace 13 años que estamos con el Depósito Fiscal Neuquén y el comercio exterior ha crecido notablemente a lo largo de la última década. En todos los rubros, en todas las economías regionales, en lo que es Vaca Muerta, esto de tener la accesibilidad, de estar cerca y estar acá, hace la diferencia. Por ejemplo la importación de tomate, palta, o kiwi es muy importante e ingresa por acá. Todo lo que es maquinaria para poner tecnología en las empresas hoy es muy importante. Después vemos exportadores nuevos, minerales, que por ahí se estaban yendo por Buenos Aires, y hoy están considerando salir por acá. La alfalfa es un nicho de enorme potencial al que hay que buscarle la vuelta para que pueda salir por Neuquén.

P: ¿Qué es y que función tiene el Depósito Fiscal Neuquén?

R: El Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén S.A., es una empresa privada que cuenta con la habilitación de la Dirección General de Aduanas para brindar servicios de almacenamiento, depósito de mercaderías, consolidación y desconsolidación de cargas, con destino a la exportación e importación. El depósito es de capitales 100% privados, y opera en la provincia de Neuquén desde el año 2014. En términos logísticos y dado el auge de la actividad del oil&gas, el depósito es de una gran importancia estratégica, dada la ubicación a escasos kilómetros de la capital de la provincia y a solo 100 Km de la cuenca principal de Vaca Muerta.

Perfil

Natalia Marianela Muguerza es Despachante de Aduana, Socia Gerente del Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén S.A. y Titular del Estudio Muguerza.

Es Vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Neuquen (Adineu) desde 2023, Vocal de la Federación de Cámaras del Sector Energético del Neuquén (Fecene), forma parte del Departamento de Comercio de la Unión Industrial Argentina y es Coordinadora del Nodo Sur de RED MIA (Red Mujeres de la Industria Argentina) y Presidenta de Corresponsalía Rio Negro y Neuquén en el CDA.