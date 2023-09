Pulso 2023, adelanto de la charla con Melconian: «Este país es montaña rusa, el Estado no tiene como prioridad la estabilidad»

«Los años electorales con economía frágil son complicados, porque en esta economía bimonetaria los gobiernos están tentados a emitir plata y gastar y el argentino medio ahorra en dólares transacciona en pesos y ahorra en dólares», expresó el economista Carlos Melconian en diálogo con RÍO NEGRO RADIO sobre cómo ve el panorama económico actual a un mes de las elecciones presidenciales de octubre.

«Entonces hay que estar o forrado de reservas o con acceso al crédito internacional o con un equilibrio en el fisco o con buen superávit de comercio, alguna de esas cosas para aguantar el año, dado que este país es montaña rusa, no tiene la estabilidad como prioridad el Estado gane quien gane, no tiene políticas de Estado, que los políticos se pelean entre ellos, etonces esta economía con sequía y pésima administración en los últimos tres años no la aguanta», aseguró en el programa «Vos al aire».

«Hay determinados niveles de preocupación», señaló, «mucho más cuando el ministro de Economía, que en general en estas transiciones, se ocupa de llegar a buen puerto, se ha transformado cien por cien en candidato. Fogonea en lugar de garantizar, lo que genera un gran signo de interrogación».

Melconian, el economista escogido por Patricia Bullrich para conducir el equipo económico si Juntos por el cambio gana las elecciones presidenciales de octubre, llega hoy a Neuquén la edición 2023 de la Jornada PULSO. El evento organizado por RÍO NEGRO se ha convertido en el foro económico más importante de la Patagonia y cada año reúne a los máximos referentes de la política y la economía nacional.

Otras frases de Melconian como anticipo de la Jornada Pulso 2023



Dolarización: «Me acaban de mandar una encuesta sobre qué opina la sociedad de eso. Sólo el 20% razona que sí, hay un porcentaje muchísimo mayor que razona bimonetariamente. Hay muchas fantasías con la dolarización, que lo que gano lo voy a ganar en dólares, todo eso está todo mal. Todo eso es tratar de inútil y tonto a la sociedad argentina. Eso no va a ser así, la sociedad argentina es más viva de lo que se cree.

«La primera cuestión es desmitificar este tema, porque si no, yo digo una cosa, vos decís otra, el otro dice otra y todos hablamos en nombre de la gente y la verdad es que yo hablo mucho con la gente, y no veo eso, esas cosas se instalan y se desintalan. Eso es irrelevante para un programa económico.

«Las patas de una mesa son cuatro patas. Si no tenés las cuatro patas, se cae. Nosotros vamos a estar discutiendo si la mesa es de madera, si es de mármol, si es de vidrio. Si uno dice que es de mármol bimonetarismo; el otro dice que de vidrio, dolarización; el otro dice que de madera, el peso; y yo la verdad es que estoy preocupado por cuáles son las cuatro patas de la mesa.

«Si vos no tenés las cuatro patas de la mesa, es decir, equilibrio en el fisco, control y eficacia en lo que estás gastando, eliminación de los subsidios de la economía, una política comercial y externa razonable, un mercado de capitales que genere crédito, la conjunción de las cuatro patas que te lleven a la estabilidad. La tapa de la mesa es irrelevante, se cae, no dura.

Estabilización, ajuste y elecciones: «El momento doloroso lo estamos pasando ahora. Las cuatro patas están destinadas a buscar una solución justamente a eliminar el proceso doloroso. Una persona que espera treinta días para cobrar todos los meses cobra 10% menos. Después le tiran una limosna a los tres meses en el intento de actualizárselo pero ya perdió. A esa persona ¿le vamos a decir que lo que viene es ajuste o lo que tiene es ajuste?

«Justamente lo que viene es el intento de estabilizar ese tema. Decirle: mirá, vamos a empezar por lo siguiente, vos no ganás bien y todos los meses ganás diez por ciento menos. Vamos a arrancar porque todos los meses dejes de perder diez por ciento y después arranca otro partido. Estabilizar es que por lo menos no se te derrita el helado que tenés. Si después querés pasar de un cuarto de lado a medio kilo de lado, eso es otro tema. Todos los mentirosos dicen cualquier cosa. Entonces yo espero una elección donde se castigue a los mentirosos, dice uno. Votar a la no mentira, votar al que dice la verdad no es que paso de un cuarto kilo de helado a medio kilo de helado, pero sería muy triste que gane la mentira»

Ganancias: «Nosotros trabajamos por la Argentina, por el país y por la patria. Yo le he puesto un liderazgo a liberal, que en realidad lo trae desde su existencia, pero yo estoy totalmente cons sustanciado con eso que nosotros trabajamos por el país, por la patria y por un mejor país y porque los chicos se queden y que los que se fueron vuelvan. Yo no trabajo para ninguna politiquería barata, así que todas las cosas que nosotros decimos vienen desde ahí.

Segunda cuestión hemos puesto a disposición de todos, Patricia Bullrich se interesó formalmente por el tema y se acercó a la mediterránea a pedir que sea su programa, no lo hicieron ninguno de los demás candidatos. Nosotros, eh a todo el mundo le ofrecimos mostrar lo que estamos haciendo. Ese fue el orden de causalidad, incluso que hubo con la vicepresidenta de la Nación. Acá no hay ningún whatsapp ni nada

El impuesto a los ingresos es un impuesto moderno, progresivo y que sólo tres países en el mundo no lo usan. En el mundo se usa el impuesto a los ingresos y es progresista porque le saca más al que tiene y le da para distribuir en el que no quiere. Pero en esta Argentina que está todo pata para arriba, tenés que tener cuidado y a veinte días viene esta mayúscula irresponsabilidad, que es hacer lo que hace este ministro, que va a terminar con más inflación y le va a sacar al que menos tiene.

Cristina Kirchner: Su credibilidad es nula y además es una batería de decir cualquier cantidad de cosas que Dios me libre y guarde de quién se lo prepara, porque yo sé quién preparaba. Entonces lo dejo ahí porque además yo de las cuestiones íntimas y privadas aprendí en Valentín Alcina que no se no se dicen luego al aire. Así que voy a mantener los códigos.

Escuchá al economista Carlos Melconian, disertante en Jornadas PULSO 2023, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).