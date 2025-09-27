“Juega Argentina”, el lema del Coloquio de IDEA a una semana de las elecciones

En medio del agitado escenario político, económico y financiero, y bajo el lema “Juega Argentina, se llevará a cabo el 61° Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata. El foro tendrá lugar apenas una semana antes de las elecciones legislativas nacionales, entre el miércoles 15 y el viernes 17 de octubre.



Tal y como sucede desde hace seis décadas, el coloquio vuelve a ser este año el mayor punto de encuentro para el diálogo entre los principales líderes del ámbito privado y público. Empresarios, académicos, dirigentes y autoridades de Gobierno se reunirán en la ciudad costera para debatir en torno a un eje central: cómo lograr que la Argentina se convierta en un país más competitivo en un mundo en permanente transformación.



“La Argentina vive un momento de cambio que plantea nuevas reglas de juego. Mientras tanto, el contexto global está marcado por tensiones geopolíticas y comerciales, que representan desafíos tanto como oportunidades para la Argentina”, destacó Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro.

Dato 500 Las empresas nucleadas en IDEA, la mitad son PyMes. En conjunto producen 50% del PBI y el empleo privado nacional.



“Este tiempo requiere que los empresarios apostemos por la competitividad. Debemos alentarnos a adoptar prácticas que garanticen la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas de valor, la regionalización y la formación de capital humano. Es un tiempo de revisión profunda de nuestros modelos de negocios”, agregó.



Este año, el Coloquio se desarrollará bajo el lema “Juega Argentina”, una frase que se inspira en la pasión de salir a la cancha a ganar y alentar a nuestro equipo y la transforma en un llamado concreto a los líderes empresarios: a competir, producir e innovar.



A lo largo de los tres días referentes de los distintos sectores económicos del país brindarán su mirada proyectiva sobre el desarrollo del país. Horacio Marín, presidente & CEO de YPF; Daniel Rabinovich, COO en Mercado Libre; Sofía Vago, directora de IDEA y CEO de Accenture Argentina; Nicolás Braun, director de IDEA y gerente General de Supermercados La Anónima; Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina y Gustavo Lopetegui, fundador y director de Pampa Cheese S.A, serán algunos de los representantes de la producción y las finanzas del sector privado.

En los paneles económicos dirán presente Esteban Domecq, presidente de Invecq Consultora Económica; Lara Lopez Calvo, economista; Iván Schargrodsky, director de Cenital; y Santiago Bulat, economista jefe de IDEA y socio de Invecq Consulting.



En el momento de inspiración participarán los deportistas Javier Zanetti, Luis Scola y Adolfo Cambiaso.

Por último, desde el sector publico dirán presente Julio Cordero, secretario de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.



El presidente de la Nación Javier Milei fue invitado para el cierre del viernes 17 de octubre y se espera su participación de acuerdo con la disponibilidad de su agenda. Asimismo, también fueron convocados Gobernadores que participarán en dos paneles a lo largo del evento.