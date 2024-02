La crítica de un especialista en protección social a la fórmula jubilatoria: «Generará problemas de sostenibilidad»

A propósito del debate en torno a la fórmula de actualización de haberes jubilatorios de Anses, y de la decisión del Poder Ejecutivo de Neuquén de autorizar el incremento del porcentaje de aportes personales y de contribuciones patronales al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), dialogamos con Rafael Rofman, economista e investigador de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

PREGUNTA: En términos políticos y económicos, ¿qué diferencia hay entre aumentar los aportes e incrementar la edad jubilatoria?

RESPUESTA: Cuando la sostenibilidad de un sistema previsional está en duda, es importante entender cuales son las causas de este problema. Esto se puede deber a que los aportes realizados sean bajos, a que los requisitos para jubilarse sean laxos (por ejemplo, con edad jubilatoria baja), a que los beneficios prometidos sean muy altos (por ejemplo, cercanos o superiores al 100% de los salarios netos) o a que existan muchas “excepciones” que encarezcan el sistema. Identificar la causa del problema es crítico para proponer correcciones, que deben ser consistentes y sostenibles, política, social y fiscalmente. Cualquiera de estas reformas afecta a los trabajadores actuales, sea porque disminuye el salario de bolsillo o porque deberán demorar el acceso futuro a beneficios previsionales, pero en muchos casos ese efecto es consecuencia de haber recibido promesas incumplibles en el pasado. Lo que no parece razonable es esperar soluciones externas (es decir, que “otros” financien los beneficios, mediante nuevos impuestos o aportes del sector público), ya que habitualmente eso implica transferencias regresivas, con los sectores más vulnerables y desprotegidos financiando a los que tienen empleo formal a través de impuestos al consumo o inflacionario.

No es razonable esperar soluciones externas; es decir, que “otros” financien los beneficios, mediante nuevos impuestos o aportes del sector público. Rafael Rofman, economista e investigador de protección social del CIPPEC.

P: ¿Cuál creen, desde CIPPEC, que es la solución más virtuosa para hacer sostenibles los sistemas previsionales?

R: Entendemos que la estrategia debe incluir varias acciones en paralelo. Por un lado, limitar la existencia de regímenes de excepción que, por distintas razones, permiten que algunos grupos de trabajadores tengan mejores beneficios o acceso al sistema que el resto de sus conciudadanos, encareciéndolo así para todos. Además, se debe trabajar para llevar la edad de retiro a niveles consistentes con las condiciones de salud y expectativa de vida de nuestra población, asegurar que los haberes prometidos sean razonables como proporción de los ingresos de los activos y evitar inequidades.

P: La decisión de retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus implica no reemplazar la fórmula jubilatoria. ¿Qué opinás de la continuidad del actual régimen de actualización de haberes y del que estaba propuesto en la última versión de la Ley?

R: El actual régimen ha sido muy malo, porque no responde al objetivo de un esquema de movilidad, que es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios. El esquema actual ha sido responsable de una fuerte pérdida en el valor real de las jubilaciones y si se mantiene generará problemas de sostenibilidad en algunos años. Por eso, es importante modificar el esquema para adoptar un régimen que esté basado en la inflación, sin rezagos ni manipulaciones.

Es importante modificar el esquema para adoptar un régimen que esté basado en la inflación, sin rezagos ni manipulaciones. Rafael Rofman, economista e investigador de protección social del CIPPEC.

P: ¿Puede ser la discrecionalidad una herramienta favorable a los jubilados y las jubiladas en el actual contexto?

R: Los sistemas previsionales son, por definición, políticas públicas de largo plazo. Cuando una persona se jubila, lo hace en condiciones que no deberían sufrir modificaciones importantes hasta su fallecimiento. Entonces, las reglas deben ser claras y permanentes, y no sujetas a decisiones de corto plazo. En situaciones de emergencia puede ser razonable tomar medidas especiales, pero estas deben ser absolutamente excepcionales y por períodos muy cortos.

P: ¿Trabajan en CIPPEC en una propuesta de fórmula jubilatoria alternativa?

R: Nuestra propuesta, que es parte de una propuesta de reforma integral del sistema, es adoptar un esquema basado fundamentalmente en las variaciones de precios al consumidor, para así asegurar previsibilidad y estabilidad en el poder adquisitivo de las jubilaciones.

Convertir el esquema de financiamiento a capitalización individual no resolvería mágicamente ninguno de los problemas que hoy existen. Rafael Rofman, economista e investigador de protección social del CIPPEC.

P: ¿Qué opinión tiene respecto de las propuestas de regreso de los sistemas de capitalización individual a la Argentina?

R: Convertir al sistema previsional argentino en un esquema con un componente importante de capitalización no parece una idea viable en el corto o mediano plazo, por el alto costo de transición que ello implica en un contexto de restricciones fiscales. Para avanzar en ese sentido, además de los problemas fiscales mencionados, sería necesario diseñar un esquema regulatorio mucho más sólido e independiente del que se creó en los años noventa. Por último, pero no menos importante, convertir el esquema de financiamiento a capitalización individual no resolvería mágicamente ninguno de los problemas que hoy existen (tales como los regímenes de excepción, la edad de retiro, las duplicaciones de beneficios y otros ya mencionados), como no lo hizo la introducción de las AFJP hace treinta años.

PERFIL

Rafael Rofman

Rafael Rofman es investigador de Protección Social de CIPPEC.

Se graduó como licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se graduó como magíster en Demografía Social por la Universidad Nacional de Luján (UNLU).

Es Ph.D. en Demografía de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).