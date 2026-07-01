La inflación perforaría el 2% en junio por primera vez en nueve meses: el número que estiman las consultoras

Las consultoras privadas coincidieron en que la inflación de junio mostrará una nueva baja. Foto: NA

Tras la desaceleración registrada durante el mes de mayo, la inflación de junio consolidaría su tendencia a la baja en la Argentina. Según estimaciones del sector privado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes del año podría perforar el piso del 2% por primera vez en nueve meses, ubicándose en un rango de entre el 1,8% y el 1,9%.

Los valores representan marcas mínimas que no se exhibían desde agosto de 2025, previo al escenario de las elecciones legislativas de medio término.

La dinámica se acopla a las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que reportaron que la inflación de mayo se había ubicado en el 2,1%. Con esa última medición oficial, la variación interanual del IPC expuso un 33,2%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 14,7%.

Las proyecciones de las consultoras privadas

Al finalizar el mes, el consenso de los analistas de la City apunta de forma unánime a un indicador que se posicione por debajo del 2%, según un relevamiento realizado por Bloomberg.

Analytica espera un IPC del orden del 1,8%. En uno de sus últimos reportes, la firma evaluó que durante la cuarta semana de junio registraron una variación del 0,1% en los precios de alimentos y bebidas, lo que dejó el promedio mensual de cuatro semanas en un 1,4%.

El dato 1,8% es la inflación que proyectó Analytica para junio.

Por su parte, la consultora Eco Go proyectó un 1,9% general. Desde la entidad destacaron que durante junio la categoría de alimentos consolidó su tendencia a la desaceleración, mostrando variaciones semanales que se ubicaron por debajo del 0,5%.

En tanto, C&T Asesores indicó en su relevamiento de precios para la región del Gran Buenos Aires (GBA) un incremento mensual del 1,9% en junio, lo que representa el menor registro desde agosto de 2025. De validarse este resultado en los datos oficiales del Indec, la variación de doce meses sería de 33,6%, algo superior al 33,2% de mayo.

Qué espera el Gobierno de Milei para la inflación

Desde la Casa Rosada, las expectativas permanecen alineadas con los cálculos del mercado. El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, indicó en conferencia de prensa que «los números de inflación han sido buenos».

Tras referirse al índice de mayo y apuntar al próximo dato que dará el Indec, el funcionario manifestó: «Ya se está hablando de que va a romper el 2%. A ver si podemos romper esta inercia».

A pesar del escenario favorable, Ravier reconoció la complejidad técnica que implica estabilizar los precios en este escalón de la macroeconomía.

«Sabemos que en experiencias internacionales, los planes de estabilización que han aplicado en Israel, en Perú, en Chile, viniendo de niveles de inflación tan elevados, hay una abrupta baja de manera casi inmediata, pero después romper ese 2% mensual cuesta», expresó el vocero.

Sin embargo, el funcionario nacional se mostró optimista de cara al segundo semestre: «Yo creo que esa batalla la vamos a ganar. Es por acá».

Con información de Bloomberg.