Javier Milei busca la reforma de la Carta Órganica del BCRA para prohibir por ley la emisión monetaria: de qué se trata

El Poder Ejecutivo puso en marcha el rediseño de su agenda parlamentaria con un fuerte sesgo de ortodoxia económica. En un encuentro convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente Javier Milei reunió en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores oficialistas para ordenar la hoja de ruta legislativa inmediata.

El eje central y más ambicioso de la convocatoria es el proyecto de ley para modificar de raíz la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El texto, elaborado en conjunto por los equipos técnicos del Ministerio de Economía y la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, apunta a quitarle de forma definitiva a la política el manejo de la máquina de hacer billetes.

El cerrojo a la emisión y la vuelta a la misión original

Los lineamientos de la reforma retoman los duros conceptos que el mandatario expuso días atrás durante la presentación de la Fundación Faro. En sintonía con su discurso contra la intervención estatal, el Presidente argumentó ante los legisladores que el BCRA mutó con los años en una herramienta de auxilio para el gasto público, lo que destruyó sistemáticamente el poder adquisitivo de los salarios.

La reforma legislativa se concentrará en desmontar las modificaciones que ampliaron las funciones de la entidad monetaria:

Misión única: el nuevo artículo 3 establecerá de manera taxativa que la única y fundamental misión del organismo será defender el valor de la moneda argentina.

el nuevo artículo 3 establecerá de manera taxativa que la única y fundamental misión del organismo será defender el valor de la moneda argentina. Eliminación de objetivos múltiples: el proyecto apunta a derogar el esquema actual —profundizado en reformas previas como la de Mercedes Marcó del Pont— que transformó al Central en un instrumento de política económica general y habilitó la emisión bajo diversos justificativos técnicos.

el proyecto apunta a derogar el esquema actual —profundizado en reformas previas como la de Mercedes Marcó del Pont— que transformó al Central en un instrumento de política económica general y habilitó la emisión bajo diversos justificativos técnicos. Prohibición de asistencia fiscal: se fijarán restricciones severas para impedir que la autoridad monetaria emita dinero destinado a financiar baches del presupuesto público o rescatar deudas del Estado.

El contraataque de Karina Milei y el ordenamiento de la tropa

La convocatoria del Ejecutivo en la Casa Rosada sirvió además para exhibir el nuevo organigrama político del oficialismo. Karina Milei asumió la centralidad del encuentro para presentar formalmente al equipo de gestión que coordinará el vínculo con el Congreso, flanqueada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la mesa chica de Balcarce 50 buscan concentrar la agenda legislativa en tres proyectos complementarios de alto impacto político:

Reforma Electoral: contempla la eliminación de las elecciones primarias (PASO), el debut del esquema de «Ficha Limpia» para candidatos con condenas en segunda instancia, y la desregulación total del financiamiento privado de campaña.

contempla la eliminación de las elecciones primarias (PASO), el debut del esquema de «Ficha Limpia» para candidatos con condenas en segunda instancia, y la desregulación total del financiamiento privado de campaña. Régimen de Zona Fría: modifica los subsidios universales del gas en el centro del país para focalizar el beneficio de descuento automático exclusivamente en la Patagonia , Malargüe y la Puna.

modifica los subsidios universales del gas en el centro del país para focalizar el beneficio de descuento automático exclusivamente en la , Malargüe y la Puna. Inocencia Fiscal: introducirá modificaciones técnicas destinadas a potenciar la exteriorización y formalización de activos financieros.

La intención de la jefatura libertaria es blindar la cohesión del espacio ante los debates que se avecinan en las comisiones. El debut del flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, en los pasillos de la Rosada marca la pauta de esta etapa: el Gobierno intentará que cada discusión parlamentaria gire en torno a variables macroeconómicas, buscando consolidar la reducción del intervencionismo estatal.