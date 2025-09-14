Permiten transitar por otros 8,5 kilómetros de la Ruta 23 en la Región Sur de Río Negro

Las obras para terminar de pavimentar la Ruta Nacional 23 quedaron paralizados (técnicamente «neutralizados») hace tres años a tan solo 25 kilómetros de terminar de asfaltar esta traza nacional que va de la Cordillera al mar de Río Negro. Sin embargo la semana pasada se decidió permitir el tránsito por otros 8,5 kilómetros de la vía para mejorar la transitabilidad, producto de los trabajos que realizó Vialidad Nacional (VN).



El organismo nacional informó días atrás que se podrá transitar por un nuevo tramo de la Ruta Nacional 23, entre Comallo y Clemente Onelli.



En total son unos 8,5 km, de los cuales 4 km tienen carpeta asfáltica y los restantes son de ripio.

Lo que básicamente se hizo fue aprovechar el asfalto que se había construido y acondicionar un tramo similar de ripio para agilizar y hacer más seguro el paso por la zona conocida como “el caracol”.



“La medida de apertura se pudo establecer luego de tareas de conservación que incluyeron acciones de relleno y nivelación de los tramos no pavimentados, señalamiento vertical preventivo, informativo y reglamentario, colocación de barandas metálicas de contención y pretiles delimitadores de carril en las transiciones asfalto/ripio, optimización de banquinas y movimiento de suelo”, se indicó desde el distrito Río Negro de VN.

Sólo 25 kilómetros quedan para pavimentar en la Ruta 23, pero las obras están neutralizadas desde hace tres años.



Al permitir la circulación por estos 8,5 kilómetros de la zona intervenida no solo se busca mejorar las condiciones de seguridad del recorrido, sino también “aprovechar los sectores pavimentados para agilizar la circulación de los vehículos, evitar los tramos con curvas pronunciadas y ordenar la circulación vehicular, tanto de vehículos livianos como pesados”.



Ante el parate de la obra de pavimentación en la Ruta 23, los trabajos de mantenimiento y conservación que realiza Vialidad Nacional se realizan con personal de los campamentos de Jacobacci, Pilcaniyeu y la delegación de Bariloche.

“Aprovechar los sectores pavimentados para agilizar la circulación, evitar tramos con curvas pronunciadas y ordenar la circulación”. Las razones de Vialidad Nacional para abrir a circulación el tramo de 8,5 kilómetros.



Por otra parte, se destacó que continúan las tareas de mejora de los desvíos, entre Clemente Onelli y Dina Huapi, para garantizar la transitabilidad por los mismos.



Vialidad Nacional solicitó a los usuarios respetar las indicaciones del personal presente sobre la calzada y, ante la presencia de equipos viales, circular a baja velocidad.

Disolución desactivada

Vialidad Nacional tenía orden de disolución de parte del gobierno de Javier Milei, pero el rechazo del Congreso a esta decisión obligó a rever la medida.



El 3 de septiembre pasado, tras el rechazo legislativo a los decretos delegados de Milei, el gobierno publicó en el Boletín Oficial que había quedado sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).