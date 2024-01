La reunión entre el Gobierno y el FMI para renegociar el acuerdo se pasó para el viernes

La reunión entre los representantes del Gobierno de Javier Milei y la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista para mañana jueves finalmente se pasó para este viernes 5 de enero.

Así lo reveló hoy el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien en su cuenta de X explicó que «Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja en representación del organismo se reunirán con el Ministro de Economía Luis Caputo, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y autoridades del BCRA» el viernes.

El cónclave tendrá por objetivo la renegociación del acuerdo que Argentina mantiene con el organismo por US$ 45.000 millones y que se encuentra paralizado por los incumplimientos del país el año pasado.

Si bien el propio vocero había precisado que tendría lugar este jueves, la llegada de la misión de Washington se postergó un día, para el viernes, cuando además se desarrollarán «diferentes reuniones de los equipos técnicos», informó Adorni.

La entrevista entre el Gobierno y el Fondo se da a poco para que Argentina tenga que pagar US$ 1.900 millones, en un contexto de alta desconfianza y escasas reservas en dólares en el Banco Central, ahora comandado por Santiago Bausili.

Quiénes integrarán la misión del FMI en la Argentina

De acuerdo a lo expuesto por Adorni en redes, llegarán en las próximas horas al país el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental Luis Cubeddu y el jefe de la misión para la Argentina, Ashvin Ahuja.

Hasta ahora, se desconocía quienes integrarían la misión del organismo multilateral de crédito, así como también la participación de funcionarios del Banco Central en las reuniones.

Las claves de la negociación entre el Gobierno y el FMI

El FMI tiene pendiente un desembolso por US$ 2.600 millones que debía realizarse en noviembre, pero que no tuvo tratamiento porque el ex ministro Sergio Massa había incumplido con todos los compromisos que había tomado apenas un par de meses antes.

En rigor la negociación lo que busca es reponer el cronograma de desembolsos ya que Argentina debe seguir cumpliendo con los pagos si quiere seguir con el acuerdo en pie. Entrar en default significaría un proceso mucho más complicado para recomponer la relación, que incluso haría caer acuerdos conexos como con el Club de París que inhabilitaría créditos para las empresas nacionales.

Dado el perfil del gobierno de Javier Milei las negociaciones no debieran ser ni complicadas ni tampoco extensas, porque su programa es mucho más duro que el que exige el propio FMI.